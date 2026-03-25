お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（５０）が２５日までに、オフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八くんが学校で表彰されたことを報告した。

「おめでとうー！★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「今日は小学校の終業式！」と切り出し「あーーー、３年生と５年生最後の日かぁ。。。としみじみおもいながら見送りました」「兄弟そろって（＋お友達）登校する姿が本当に愛おしいです」と息子たちを送り出したことを報告。先に帰宅した次男が「やたらとニコニコ！」していたといい、その理由について「全校生徒の前で表彰されたそうです！！！」と絵が表彰されたことを明かした。

続けて、１１歳の長男・誠希千くんも去年選ばれたことを振り返り「兄弟揃ってめちゃすごーい 絵のタッチなんか似てるしーー」と喜びのコメント。さらに、次男の通知表について「もう少し がなかったです」と良い結果だったことを報告した。

また、同日に更新したブログで次男の通知表の評価について「３段階評価 よくできる。できる。もう少し」のうち「（もう少しが）３年間まだ一個もない」と説明。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木から「もう少しがあったら勉強の習い事へいかせる」と言われているそうで「是非とも回避してもらいたい！」と本音を吐露した。

一方、長男については「５年間ずっとよくできるが、多いのでもちのろん褒められます」と明かすも、「親の感動のリアクションは弟の方が大きい すまん！」とお茶目にコメント。

最後に「兄弟２人ともこの一年も学校生活を楽しんで頑張ってくれて本当にありがとう！！と思いました」とつづり、ブログを締めくくった。

これらの投稿にファンから「はっちゃん、凄いね！！」「通知表も、良かったね！！」「はちくん嬉しそう」「おめでとう」「なんという、嬉しい、晴れ晴れとした顔！」「やったぜぃ！おめでとう！鈴木兄弟、万歳！！！」「立派な作品」「はちきれん笑顔かわいい」「はっちゃん画伯おめでとうございます」「これからも、成長を見届けさせてくださいね」「一年，一年の成長を感じる通知表…」などの声が寄せられている。