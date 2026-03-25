「地上最速の格闘球技」と呼ばれるほど激しく、コンタクトプレーがカギとなる男子ラクロス。京都産業大の男子ラクロス部は２０２３年度に関西学生リーグの３部から２部に昇格を果たし、悲願の１部昇格を目指している。チームを引っ張るのが新主将となった前田聡大（4年・現代社会学部）だ。大学からラクロスを始め、持ち前の努力と真面目に取り組む姿勢が評価されチームの柱へと成長した。

■ポジション変更で努力が開花

ラクロスを始めたきっかけは新歓祭での勧誘だった。高校までは野球に打ち込んできたが、「関西リーグで活躍できる選手になりたい」という思いから入部を決意した。最初は野球の「打つ」「投げる」という動作が、ラクロスのショットとパスの動作に通じる部分もあり、手応えを感じていた。しかし一筋縄ではいかず、２回生で壁に直面した。「試合に出ても左手を使ってのシュートや、一対一のパスも思うように打てない時期があって悩んでいた」と当時を振り返る。2回生の春、ポジションをアタッカーから、守備と攻撃の両方をこなすミッドフィルダーに変更。練習を重ねてきたミドルシュートが決まり始め、自信と可能性をつかんだ。これがターニングポイントとなり、競技の楽しさを本格的に感じるようになったという。

■主将としての自覚

練習ではチームの雰囲気づくりを最優先にしている。ミスがあっても責めるのではなく「次のプレーに切り替えていこう」と声を掛け、全員が前向きにプレーできる空気感をつくる。今季は、昨年のリーグ戦を経験したメンバーが多数残る。ポテンシャルの高い新入生たちも加わり、さらなる飛躍が期待されている。京産大ラクロス部は、特別なエースに頼るチームではなく、日々の地道な努力とチームワークで勝利をつかみにいく。主将として、前田の声掛けとリーダーシップが躍進の原動力となっている。

■ラクロスへの思い

「ラクロスは自分にとって最悪でもあり、最高なスポーツ。練習は過酷で、激しく当たり合って痛みを伴うが、点数をとった瞬間や勝った時の喜びは本当に大きい」と語る。主将として迎えるラストシーズン。苦しさも楽しさも知る前田がチームを新たな高みへと導く。（京産大アスレチック・豊田 梨心）

◆前田 聡大（まえだ・そうた）2005年3月10日、兵庫県出身。ポジションはMFで背番号５番。得意技は右のスタンディングシュート、ランニングシュート。趣味は筋トレ。169センチ、73キロ。