2026年に結成35周年を迎えるL’Arc-en-CielのギタリストKenが、完全限定生産となる新シグネイチャーモデル“Limited Ken Stratocaster® Dodome”を発表した。本製品は、2026年4月25日午前11時よりFender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップにて予約販売をスタートし、5月22日より順次出荷を開始する。また本モデルのリリースにあわせてシグネイチャーキャップ“Limited Ken Baseball Cap”も5月22日より発売。両製品ともに完全限定生産となる。

前回の“Ken Stratocaster® Experiment #1”で理想のシングルコイルサウンドを追求したKenが次に挑んだのは、ハムバッカーによる力強いサウンドだ。“Limited Ken Stratocaster® Dodome”はそのコンセプトをもとに開発され、2基のハムバッカーピックアップ仕様やハードテイルブリッジの採用など、サウンドはもちろんのこと、演奏性、外観のすべてにおいて新たなアプローチが取り入れられた。L’Arc-en-Cielのツアー＜ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND＞より本人が本格的に使用を開始し、現在も多くのライブやレコーディングで使用されている。以下は新モデル“Limited Ken Stratocaster® Dodome”に関するKenのコメントだ。

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「前回の“Experiment #1”ではシングルコイルでやりたいことを形にできたので、今回は “Experiment #2” というコンセプトで、実験的にハムバッカーに挑戦しました。

Fishmanのピックアップとハードテイルを組み合わせたら、思っていた以上に“野生的”な音が出ていて、自分でもかなり面白いものになったと思っています。

ストラトキャスターの弾き心地や倍音はしっかり残っているので、違和感なく新しいサウンドにたどり着けたのも良かったです。

ライブでもレコーディングでも、DTMでギターの音をしっかり残したい人にもハマると思うので、いろいろなプレイヤーに楽しんでもらえたら嬉しいです」

──Ken (L’Arc-en-Ciel)

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“Limited Ken Stratocaster® Dodome”は、ブラックを基調としたボディに日本の伝統色である“どどめ色”をコンターとネックに採用。大胆かつ洗練されたコントラストが、唯一無二の存在感を放つ仕上がりだ。さらに、ニトロセルロースラッカーフィニッシュを施すことで、Kenが思い描く漆のような深みのある光沢を実現した。ハードウェアには、日本の伝統的な装飾から着想を得たブラックとゴールドのコンビネーションを採用、ナットにはブラスを使用した。また、ゴールドカラーで統一されたフレット、バックプレートなど、細部に至るまで一貫したデザインが施されている。

ネックおよびボディ形状は“Experiment #1”をベースとしながら、Ken自身が実機に施した加工箇所を測定し、反映された。さらに22フレット仕様は、高音域での演奏性を向上させている。ピックアップにはFISHMAN Fluence Classic Humbuckerを搭載し、ハードテイルブリッジとの組み合わせにより、ワイルドでレスポンスの良い低音とパワフルな出力を実現。ライブおよびレコーディングの双方でその性能を発揮する。

付属品として、内装に豹柄を採用した特製モールドケースに加え、ツアーケースをイメージしたステッカーおよびステンシルを同梱。自身で自由にケースに貼って楽しむことも可能だ。さらに、シリアルナンバーとロゴが刻印されたネックプレートと認定証が付属するなど、ファン必見の豪華な特別仕様となった。

“Limited Ken Stratocaster® Dodome”は前述したとおり、4月25日午前11時よりFender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップにて予約受付を開始。予約分は5月22日より順次出荷される予定だ。初回出荷予定数に達した場合、それ以降の予約分については順次出荷を予定。予約状況によっては2027年の出荷になる可能性もあるとのこと。5月22日にはFender Flagship Tokyoにて数量限定で店頭販売も実施される。詳細は公式サイトにて。

なお、“Limited Ken Stratocaster® Dodome”の発売を記念して、購入者を対象としたスペシャルイベントがFender Flagship Tokyoにて開催される。Ken本人によるトークおよび試奏が予定されているなど、本モデルの魅力を直接体感できる貴重なイベントとなる。

本モデルの発売にあわせて、オリジナルのベースボールキャップが同時発売される。デザインは、お馴染みFenderロゴから、KenのマスコットキャクターC.H.Lion Rag babyの手(豹柄バージョン)が飛び出したユニークな仕上がり。ツバの部分にはKenのサインがプリントされ、後部左側にはKenを象徴するC.H.Lionの刺繍をあしらった特別なキャップとして届けられる。(Fender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップ限定販売)

■Limited Ken Stratocaster® Dodome

販売価格：550,000円(税込)

予約開始日時：2026年4月25日(土)11:00〜

予約分 初回出荷日／店頭発売日：2026年5月22日(金)

製品取扱店：Fender Flagship Tokyo(フェンダー旗艦店)／フェンダー公式オンラインショップ

製品ページ：https://jp.fender.com/pages/limited-ken-stratocaster-dodome

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。

※5月22日の店頭での販売本数には限りがございます。

■Limited Ken Baseball Cap

予定販売価格：8,800円(税込)

発売日：2026年5月22日(金)

製品取扱店：Fender Flagship Tokyo(フェンダー旗艦店)／フェンダー公式オンラインショップ

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。

※Limited Ken Baseball Capの予約販売はございません。

■Limited Ken Stratocaster(R) Dodome 発売記念イベント

開催日時：2026年7月8日(水)18:00〜 ※予定

開催場所：Fender Flagship Tokyo

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目8-10

応募条件：Limited Ken Stratocaster(R) Dodomeをご購入いただいた方の中から抽選でご招待いたします。

※予約購入済みで、募集期間までにお手元に製品が届いていない方も対象となります。

※ご応募の際には、ご購入またはご予約を確認できるレシートのご提出が必要となります。

応募方法：後日開設される応募フォームに必要事項をご入力の上、ご応募ください。

応募期間：2026年6月1日(月)〜6月21日(日)23:59

当選発表：2026年6月22日(月)