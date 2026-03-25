メ～テレ（名古屋テレビ）

国会でも議論になっている議員定数削減。岐阜県美濃加茂市では、市長が定数削減を公約に掲げ、議員の間で賛否が分かれています。

「行政が向き合う課題は複雑化する中で、待遇改善を大前提とした議員定数削減を申し上げた」（藤井浩人 美濃加茂市長）

今年1月に行われた選挙で、無投票で5回目の当選を果たした、美濃加茂市の藤井浩人市長。

4期目の選挙公約で掲げたのは、”定数削減”。現在の市議会議員16人から、10人に削減しようというものです。

その理由は…。

「いまの市議会の報酬だと議員活動だけで生活を支えると同時に活動をするのは厳しいと思うので、議員活動に専念できるように、プロフェッショナル化を提案した」（藤井市長）

現在1人あたり月額1万円となっている政務活動費を、定数を減らすことで、1人当たり月額10万円まで引き上げるなどして、議員の活動を充実させたいとしています。

議員定数の現状を東海地方で見てみると…。

美濃加茂市の人口は、約5万7000人。人口が同じ規模の自治体の多くは、議員定数が17人または18人で、現状、美濃加茂市の「16人」が決して多いわけではありません。

議員からは…。

「政務活動費は現状月に1万円、ほぼビラを配って終わってしまう金額。何か広報したいときに紙ではなく映像など様々なコミュニケーション手段がある中、取れる選択肢が少ない」（出口峻佑議員）

政務活動費が増える分、活動の幅が広がると期待を寄せる声がある一方で、こんな懸念も…。

「やるとしたら14。10人になるといろんな政策がパーッと通っちゃう。5人賛成で通ってしまう。慎重審議をして決めていくのが議会なので10人はちょっときつい」（村瀬正樹議長）

「市民の声を議場に届ける、行政のチェック機能としての役割が削減によってしっかり機能するのかが問題になる」（纐纈源太議員）

メ～テレが議員16人に取材したところ、市長の定数削減案に「賛成」は3人、「段階的あれば賛成」が6人、「反対」が6人、未回答が1人でした。

市民からは…。

「賛成です。前回も無投票でしたし、議員1人1人がもっと動けば問題ないと思います」「減らしてもいいけれど、理由が、わけのわからないお金を使うために減らすんでしょ。それを増やすために議員を減らすというのはどうでしょうかね」（美濃加茂市民）

市長は議員との協議を進め、今年10月に予定されている市議選から新しい定数での実施を目指したいとして、次の6月議会で本格的な議論が進められる見通しです。