BAND-MAIDが、台湾・高雄にて開催された＜MEGAPORT FESTIVAL 2026＞に出演に出演し、約10,000名のオーディエンスを熱狂させた。

BAND-MAIDは、3月20日からスタートした＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞のDAY2として同フェスに出演。日本からはアイナ・ジ・エンドや結束バンドなど、日本でも人気の高いアーティストが出演しており、アジアの中でも最大規模のフェスの一つだ。BAND-MAIDのステージの模様は、BAND-MAIDオフィシャルSNSアカウントにてRecap Movieとして公開されているので、ぜひご覧いただきたい。

[Thank you]

"BAND-MAID WORLD TOUR 2026"

Day 2: Kaohsiung "MEGAPORT FESTIVAL"

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Next up is Day 3: April 11 at Kanagawa#bandmaid #GoToMegaPort #去你的大港 pic.twitter.com/KKdMfZrdB7 — BAND-MAID #bandmaid (@bandmaid) March 22, 2026

さらに、＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞では、ヨーロッパ4公演のソールドアウトが発表された。早々にソールドアウトしていたミュンヘンに加え、ベルリン、フランクフルト、ロンドン公演がソールドアウト。各会場、キャパシティの拡張や会場のアップグレードを行った上での完売とのことで、BAND-MAIDの根強い人気が伺える。

パリ公演もチケットは残り少なくなっており、この期間にはイギリス・ドニントンパークにて開催される世界的な超人気ロックフェス＜Download Festival＞に出演することも決定している為、引き続き最新情報をチェックしよう。

また、ツアーファイナルとなる日本武道館2daysを含む国内公演のチケットは、7月までの国内公演のチケットが3月28日に一般発売されるとアナウンスされた。先行段階では神奈川、東京、兵庫、熊本が先行受付枚数分が完売。前述公演も含めて一般発売も行われるが、他公演も含めチケットが残り少なくなっているとのことだ。

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年 3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

2026年 4月11日(土) 神奈川 KT Zepp Yokohama

2026年 5月2日(土) 宮城 仙台GIGS

2026年 5月10日（日) 東京 Zepp Haneda

2026年 6月3日(水) Berlin Columbia Theater

2026年 6月5日(金) Frankfurt Batschkapp

2026年 6月6日(土) Munich Technikum

2026年 6月9日(火) Paris Bataclan

2026年 6月11日(木) London Electric Brixton

2026年 6月27日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年 6月28日(日) 兵庫 KOBE HARBOR STUDIO

2026年 7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール

2026年 7月17日（金) 熊本 B.9 V1

2026年 7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka

2026年 11月1日(日) 愛知 COMTEC PORTBASE

2026年 11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch

FINAL

2026年 11月13日（金) 東京 日本武道館

2026年 11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。 ■チケット情報

▼お盟主様最速抽選先行チケット受付中

【広島、兵庫、愛知公演】

2026年2月21日(土)19:00〜 ▼オフィシャル先行受付中

【国内公演（広島、兵庫、愛知を除く）】

2026年2月21日(土)19:00〜

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130 ▼チケット一般発売中

【ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン公演】

https://www.livenation.de/band-maid-tickets-adp998166

【パリ公演】

https://www.livenation.fr/band-maid-tickets-adp998166

【ロンドン公演】

https://www.livenation.co.uk/band-maid-tickets-adp998166

【香港公演】

https://www.livenation.hk/band-maid-tickets-adp998166

◾️＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞ 開催日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

※BAND-MAIDは4月4日(土) CENTRAL LAB. DAY1に出演いたします

詳細：https://central-fest.com

■＜大港開唱Megaport Festival＞ 開催日程：2026年3月21日（土）、22日（日）

※BAND-MAIDはどちらか1日の出演となります

詳細：https://megaportfest.com/

■＜Download Festival＞

開催日：2026年6月10日(水) - 14日(日)

※BAND-MAIDの出演日は6月12日(金)を予定しています

会場：Donington Park, Derby

詳細：https://downloadfestival.co.uk/