人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が２５日までに、オフィシャルブログを更新。建築中の新居を訪れ、完成間近の様子や本音を明かした。

これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたこと、建築が進み吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋、一番心配していたキッチンなどを公開している。

この日、「【注文住宅】テラス、プレイルーム、私の部屋！」と題してブログを更新した桃。絵文字を交えながら「昨日もちらっと新居を見に行ってきました！！」「色々と最終チェック」とキッチンからリビングを見渡す写真とともに報告した。

テラスについては「緑が入るの楽しみ！！」と期待を寄せる一方、「素敵な花壇を作っていただく予定なんだけど、想像してたよりもテラスが狭かった」と本音も吐露。「これ入ったら、ほとんどスペースがなくなっちゃいそうだ…笑」としつつ、「移動も出来る可愛い植木鉢とか置いても良かったなぁ」と振り返った。

さらに、「家が完成するにつれて、色々、ああすればよかった、こうすればよかった、こうすればもっと節約できたのになぁ…！が、出て来ちゃうもんだよね！笑」と、家づくりならではの“後悔ポイント”も明かしつつ、「でも、きっと完成したら素敵になるはず…！」と前向きな思いもつづった。

また、遊び部屋については「真っ青なフカフカクッションは、大成功でした」と紹介。うんていを試す夫の姿とともに「落ちても安全だ！ってくらいフカフカだった」と満足げな様子を見せ、「これから家づくりする方、おすすめです」と呼びかけた。 そのほか、自身の部屋の壁やカーペットについても「かなりいい感じの雰囲気になりそう！！」と明かし、完成への期待をにじませブログを締めくくった。

この投稿にファンから「素敵な旦那さんいつも一緒」「お引越し楽しみですね！」「雲梯、いいなぁ！夢のようなお家」「こだわりの詰まったお部屋、素敵」「桃ちゃんのお部屋可愛い」「完成が待ちきれない」「お花の壁紙も素敵!!」「最高」「私までワクワク」「憧れのシンデレラルーム楽しみ」などの声が寄せられている。

桃は、２０１９年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、２０年に再婚。 ２１年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる２２年月５日に第２子次男が誕生した。