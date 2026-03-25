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01 PUNK THE LUCY
02 ¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.
03 Lazy crazy
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05 Black hole widow
06 Hey! Lu
07 Halo
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10 I so heavy
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12 Wall ÉÔ³Î¤«¤ÊÊÉ
13 ROCK THE LUCY SHOW
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¡¦VICTOR ONLINE STORE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
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01 DOUBLE BIG BANG
02 ROCKAROLLICA
03 GRUNGY HEAVEN
04 SWEET BABY SWEET
05 Hey!
06 GA GA DISCO
07 Drum¡Çn +
08 GIGO
09 ANACONDA A GO GO
10 NIGHTRIDE
11 GLIDER
12 ¡ãswing¡ä#99
13 Muse Met Morning
14 J.B.Honey
15 HALLELUJAH
16 Rolling Lucy
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66127.html
¢¡¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù
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01 Waste lucy
02 ¹õ¤¤Boogie
03 BULLETS-Shooting Super Star-
04 Brandnew day
05 9days Wonder
06 ¥Ô¥é¥Ë¥¢
07 One Wish
08 SHOT GUN MARY
09 swinger
10 ¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤ÎÌë
11 ROCK¡ÇN¡ÇROLL INTERCEPTER-Making of Lucy-
12 Lucifer A GO GO
13 Drive the Lucy
14 ¿·¤·¤¤À¤³¦
15 Howling lucy
16 ¥Ð¥ê¥¦¥à¡¦¥Ô¥ë¥¹
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66128.html¤¢
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◾️¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä
2026/4/26(Æü) ¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI OPEN 17:00 / START 18:00
2026/4/29(¿å¡¦½Ë) Ê¡²¬¡§BEAT STATION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/05(²Ð¡¦½Ë) Åìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/06(¿å¡¦½Ë) Åìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/09(ÅÚ)¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/10(Æü) ¡¡¡¡Âçºå¡§GORILLA HALL OSAKA ¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/16(ÅÚ) ¡¡¡¡µÜ¾ë¡§ÀçÂæRensa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/17(Æü) ¡¡¡¡Åìµþ¡§Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/24(Æü) ¡¡¡¡Åìµþ¡§EX THEATER ROPPONGI OPEN 16:00 / START 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
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