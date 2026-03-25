新卒・中途あわせて17名が入社！ PLANT「2026年度入社式」

記事ポイント 2026年4月1日に本社1階Quattro Valleyで開催新卒5名・中途採用12名の計17名が参加2021年度から中途採用社員も入社式の対象 2026年4月1日に本社1階Quattro Valleyで開催新卒5名・中途採用12名の計17名が参加2021年度から中途採用社員も入社式の対象

PLANTが、2026年度入社式を開催します。

新卒社員と中途採用社員をあわせた17名が新たに仲間入りする式典です。

PLANT「2026年度入社式」

日時：2026年4月1日(水) 10:00〜会場：株式会社PLANT 本社1階 Quattro Valley(クアトロバレー)出席者：新卒社員5名、中途採用社員12名(社内登用者5名を含む)、合計17名

PLANTの2026年度入社式は、福井県坂井市の本社1階にあるQuattro Valleyで行われます。

新卒社員5名に加え、中途採用社員12名（社内登用者5名を含む）の計17名が出席予定となっています。

式次第は、代表取締役挨拶や新卒社員・中途採用社員の紹介、役員・執行役員紹介などで構成されました。

PLANTでは、人的資本・多様性に関する取り組み方針として、従業員が安心して働ける環境づくりを目指しています。

多様なキャリア人材の採用を積極的に進めており、2021年度からは中途採用社員も入社式の対象に加えています。

さまざまな経験を持つ人材を迎え入れることで、多様性を組織の力へとつなげる姿勢が特徴です。

新卒・中途を問わず全員が一堂に会する入社式は、組織としての一体感を高める場となっています。

多様なバックグラウンドを持つ17名の新メンバーが加わり、PLANTのさらなる成長が期待されます。

従業員の自律的な成長を支援する企業姿勢が、入社式の形にも表れています。

PLANT 2026年度入社式の紹介でした。

よくある質問

Q. PLANT 2026年度入社式の開催日時と会場はどこですか

A. 2026年4月1日(水) 10:00より、PLANT本社1階のQuattro Valley(クアトロバレー)で開催されます。

Q. 入社式には何名が出席しますか

A. 新卒社員5名と中途採用社員12名(社内登用者5名を含む)の合計17名が出席します。

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