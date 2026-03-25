Switch版が予約20%OFFで4月9日発売！ アグニ・フレア「SHIKA-Q」

記事ポイント 超高速対戦パズル『SHIKA-Q』Nintendo Switch版が2026年4月9日に発売予約期間中は全パッケージ20%OFF、限定カスタムアイテム4点の特典付き10×10ボードのリアルタイム対戦に音楽演出が融合した新感覚パズル 超高速対戦パズル『SHIKA-Q』Nintendo Switch版が2026年4月9日に発売予約期間中は全パッケージ20%OFF、限定カスタムアイテム4点の特典付き10×10ボードのリアルタイム対戦に音楽演出が融合した新感覚パズル

アグニ・フレアが開発・販売を手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』のNintendo Switch版予約受付が開始されています。

予約期間中は通常価格から20%OFFで購入でき、限定カスタムアイテム4点も付属します。

10×10ボードで繰り広げられるリアルタイム対戦と、音楽が試合を彩る独自演出が特徴のタイトルです。

アグニ・フレア「SHIKA-Q」

タイトル：SHIKA-Qジャンル：超高速対戦パズルゲームプレイ人数：1〜2人（オンライン対戦対応）販売形態：ダウンロード専用CERO：ASwitch版販売開始：2026年4月9日（木）PS4／PS5版：2026年4月発売予定Steam版：販売時期未定

『SHIKA-Q』は、10×10のボード上で「リンク」を繋ぎ、一瞬の判断で勝敗が決まる超高速対戦パズルゲームです。

リアルタイムで攻撃・妨害・回復・必殺技が同時進行し、パズルゲームでありながら格闘ゲームのような読み合いを楽しめます。

一般的な落ちものパズルとは異なり、ブロックが上から落ちてくる形式ではありません。

置いた瞬間から盤面が動き出すリアルタイム対戦型で、相手の狙いを読みながら行動を選択する駆け引きが生まれます。

短時間で優勢・劣勢が入れ替わるため、観戦しても盛り上がるeスポーツとの相性が高いタイトルとなっています。

本作最大の特徴は、試合を彩る「音楽」です。

ボーカル曲や疾走感のある楽曲が対戦の熱量を鮮明に引き立てます。

歌唱楽曲がゲームプレイの流れと一体化し、音楽とプレイが同期する未体験の没入感を生み出しています。

eスポーツ向けタイトルとして開発されており、オンラインランキングや大会展開も予定されています。

カスタム設定によりスピード感と戦略性のバランスを調整でき、テンポを抑えた思考重視の対戦から超高速バトルまで幅広く対応します。

予約情報・パッケージ

Nintendo Switch版の予約期間は2026年3月19日（木）から4月8日（水）23:59までです。

予約期間中は通常価格から20%OFFとなっています。

予約対象パッケージは以下の4種類です。

SHIKA-Q 本編：定価2,420円 → 予約価格1,936円（税込・20%OFF）SHIKA-Q Nexus Edition：定価3,410円 → 予約価格2,728円（税込・20%OFF）SHIKA-Q Premium Edition：定価3,850円 → 予約価格3,080円（税込・20%OFF）SHIKA-Q Deluxe Edition：定価4,840円 → 予約価格3,872円（税込・20%OFF）

販売開始日は2026年4月9日（木）00:00からとなります。

予約期間終了後も各パッケージやバトルパス単体の購入に対応しています。

予約購入特典

予約期間中に購入すると、ゲーム内で使用できるカスタムアイテム計4点が付与されます。

付与されるアイテムは以下の通りです。

プレイヤーアイコン×2：「先駆者の刻印［ブルー］」「先駆者の刻印［レッド］」バトルBGM×1：「Wind Racer」アチーブバッジ×1：「創世の挑戦者」

いずれも外観や演出のカスタマイズ要素で、ゲームプレイの有利不利には影響しません。

ゲームの特徴

対戦モードではオフライン・オンラインの両方に対応し、ランクマッチも実装予定です。

個性豊かなキャラクターが登場し、UIデザインやBGM、エモートなど幅広いカスタマイズが用意されています。

各テーマに合わせたキャラクターソングも収録されており、音楽面からもキャラクターの個性を楽しめます。

チャレンジモード

チャレンジモードは楽曲と完全に連動した1人用モードです。

ステージが進行するたびに楽曲と展開が変化し、体力管理を意識しながら全99ステージのハイスコアを目指します。

対戦モードとは異なるプレイスタイルで、最適解を見つけ出すパズル体験が特徴となっています。

バトルパス

DLCバトルパスでは、ミッション達成を通じて段階的に報酬を解放していく仕組みを採用しています。

バトルパスはNexus・Premium・Battle Pass Setの3種類です。

それぞれ5つのテーマ・5人のキャラクターによる専用コンテンツを収録し、エモート・バトルUI・プレイヤーアイコンなどが含まれます。

遊び込むほどに演出や表現の幅が広がる仕組みとなっています。

なお、Steamでは2026年3月19日（木）から4月5日（日）23:59まで期間限定のPlaytest（体験版）が実施されています。

10×10ボードで繰り広げられるリアルタイム対戦は、パズルゲームの枠を超えた緊張感とスピード感が魅力です。

予約期間中は全パッケージ20%OFFで購入でき、限定カスタムアイテム4点も手に入ります。

eスポーツとしての戦略性と音楽演出が融合した、新感覚の対戦体験が特徴となっています。

アグニ・フレア「SHIKA-Q」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『SHIKA-Q』Nintendo Switch版の発売日はいつですか？

A. 2026年4月9日（木）00:00より販売開始となります。

Q. 予約購入の特典にはどのようなものがありますか？

A. プレイヤーアイコン2種、バトルBGM「Wind Racer」、アチーブバッジ「創世の挑戦者」の計4点のカスタムアイテムが付与されます。

Q. Nintendo Switch以外のプラットフォームでも遊べますか？

A. PlayStation 4／PlayStation 5版は2026年4月に発売予定で、Steam版は現在開発中で販売時期は未定です。

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