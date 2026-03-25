ふるさと納税で曳き手になれる！ 弘前市「弘前ねぷた in 神戸2026」

記事ポイント ふるさと納税の特典として「弘前ねぷた in 神戸2026」の曳き手を募集2026年5月29日に神戸ハーバーランドで約8メートルの大型ねぷたを運行募集人数は10名、申込期間は2026年3月19日〜4月29日 ふるさと納税の特典として「弘前ねぷた in 神戸2026」の曳き手を募集2026年5月29日に神戸ハーバーランドで約8メートルの大型ねぷたを運行募集人数は10名、申込期間は2026年3月19日〜4月29日

青森県弘前市が、ふるさと納税の特典として「弘前ねぷた in 神戸2026」の曳き手を募集しています。

国の重要無形民俗文化財に指定されている弘前ねぷたの迫力を、神戸のベイエリアで体感できる貴重な機会です。

弘前市「弘前ねぷた in 神戸2026」

日程：2026年5月29日（金）場所：神戸ハーバーランド umieモザイク前（高浜岸壁）内容：弘前ねぷた本体を曳いてベイエリアを練り歩く体験募集人数：10名（寄附者を含めて2名まで申し込み可能）申込期間：2026年3月19日（木）〜4月29日（水）

弘前ねぷたまつりは、三国志や水滸伝などの武者絵を題材とした勇壮華麗なねぷたが城下町弘前を練り歩く夏まつりです。

毎年8月1日〜8月7日に開催されており、その由来は農民行事「眠り流し」にあるとされています。

「弘前ねぷた in 神戸2026」では、この歴史ある祭りの熱気を神戸の港町で味わえます。

参加条件と申込方法

対象となるのは、2026年3月19日〜4月29日の期間に弘前市ふるさと納税の「弘前4大まつり応援コース」へ1万円以上寄附した方です。

弘前市民以外の方は、特典とは別に返礼品も選べます。

寄附完了後、弘前市広聴広報課ふるさと魅力発信係へ必要事項をメールで送信する流れとなっています。

申し込み多数の場合は抽選となり、当選の発表は5月上旬頃に当選通知の発送をもって行われます。

なお、約8メートルのねぷたを曳くため、体力に自信のある方が対象です。

会場までの移動費用は参加者負担となっています。

弘前市では2026年3月31日まで「ふるさと納税年度末大感謝祭」も実施しており、一部返礼品の寄附金額の見直しが行われています。

神戸の夜景を背景に、約8メートルの大型ねぷたを自らの手で曳く特別な体験ができました。

ふるさと納税の寄附を通じて、国の重要無形民俗文化財である弘前ねぷたの迫力と熱気に直接触れられます。

募集人数10名限定の希少な機会となっています。

弘前市「弘前ねぷた in 神戸2026」曳き手体験の紹介でした。

よくある質問

Q. 「弘前ねぷた in 神戸2026」の曳き手に参加するにはどうすればよいですか？

A. 2026年3月19日〜4月29日の期間に弘前市ふるさと納税の「弘前4大まつり応援コース」へ1万円以上寄附し、弘前市広聴広報課ふるさと魅力発信係へメールで申し込みます。申し込み多数の場合は抽選となります。

Q. 曳き手体験に年齢制限や条件はありますか？

A. 約8メートルのねぷたを曳くため、体力に自信のある方が対象です。また、会場までの移動費用は参加者の負担となっています。

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