山形市職員の人事異動が25日内示され、新年度、総務部長には伊藤哲雄企画調整部長が起用されました。また、去年のクマの大量出没を受けて、新たに鳥獣被害対策を専門とする課を設置します。



25日内示された新年度の山形市の人事異動の総数は今年度より183人少ない1144人です。

主な組織機構の改編です。環境部に鳥獣被害対策課を新設します。山形市では去年、1年間のクマの目撃件数が203件で過去最多となり、市街地への出没も過去、類を見ないペースで発生しました。今年も3月22日までに7件目撃されています。市は、市民の安全確保に向けて迅速かつ効率的に対応できる体制を整備するとして、これまで環境課と農村整備課が行ってきた業務を一元化します。

このほか、上下水道部の業務効率化や市の外郭団体の経営改革に対応する部署をそれぞれ新設します。

特別職と部長級の主な人事です。

病院事業管理者に市立病院済生館の貞弘光章館長が再任され、2期目を務めます。

政策調整監兼新年度新設される外郭団体経営改革室長に畑口和久総務部長。

総務部長に伊藤哲雄企画調整部長。

公共施設管理推進監兼資産マネジメント課長に県後期高齢者医療広域連合に派遣されている川田徹さん。

企画調整部長に奥山泰子健康医療部長。企画調整部長に女性が起用されるのは初めてです。

健康医療部長に川合尚子保健政策課統括保健師。

こども未来部長に荒木秀一会計管理者兼会計課長。

農林部長に石岡純一農林部次長兼農政課長。

まちづくり政策部長に佐藤秀弘都市整備部長兼上下水道部技監。

都市整備部長兼上下水道部技監に芦野知明都市整備部次長兼道路整備課長。

会計管理者兼会計課長に庄子久美子こども未来部長。

消防長に斎藤純一消防本部消防次長兼東消防署長、

保健医療監兼保健所長に山下英俊さんがそれぞれ起用されます。

異動は4月1日付です。

