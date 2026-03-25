メダカすくいや絵付け体験も楽しめる！ 「第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市」

記事ポイント イオンモール土岐にて2026年4月18日・19日の2日間開催美濃焼の展示販売に加え「土岐メダカ祭り」や絵付け体験も実施1,000円（税込）以上の購入で美濃焼などが当たる抽選会に参加可能 イオンモール土岐にて2026年4月18日・19日の2日間開催美濃焼の展示販売に加え「土岐メダカ祭り」や絵付け体験も実施1,000円（税込）以上の購入で美濃焼などが当たる抽選会に参加可能

岐阜県土岐市のイオンモール土岐にて、「第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市」が開催されます。

陶器の展示販売だけでなく、縁日企画やものづくり体験など家族で一日楽しめる内容となっています。

美濃焼大陶器市実行委員会「第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市」

イベント名：第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市開催日：2026年4月18日（土）・19日（日）開催時間：10:00〜17:00（予定）会場：イオンモール土岐（岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372-1）主催：美濃焼大陶器市実行委員会（土岐市陶磁器卸商業協同組合）

美濃焼大陶器市実行委員会が主催する本イベントは、2026年で30回目を迎えました。

陶器の産地として知られる土岐市で、単なる販売にとどまらず地域の魅力やものづくりの楽しさを伝える場として企画されています。

毎年多くの来場者で賑わう人気イベントで、他業種とのコラボレーションや体験型企画を積極的に取り入れています。

「今年は何をやるのだろう？」という期待感を持たれるイベントづくりを目指しており、地元の方にも新鮮な発見を届ける内容です。

美濃焼の展示販売

土岐市内の陶磁器商社やメーカーが一堂に会し、伝統的な美濃焼から現代的なデザインまで幅広い陶器を展示販売します。

普段はWebやカタログでしか見られない逸品を、実際に手に取って質感や色合いを確かめられるのが陶器市ならではの魅力です。

マグカップや食器など日常使いのアイテムも豊富に揃っており、お気に入りの一品を見つけられます。

「土岐メダカ祭り」同時開催・体験企画

2026年も「土岐メダカ祭り」を同時開催し、メダカやベタ、シュリンプなどの観賞魚販売や、射的・メダカすくいといった縁日企画が楽しめます。

美濃焼の鉢でメダカを飼うという、陶器の産地ならではのコラボレーションも見どころのひとつです。

さらに、JAF岐阜支部によるシートベルト効果体験車や子ども安全免許証の発行、クラフトショップの出店、絵付け体験コーナーなど、大人も子どもも一日中満喫できるプログラムが用意されています。

抽選会

本イベントで1,000円（税込）以上購入すると抽選券がもらえます。

美濃焼などが当たる抽選会も実施予定で、買い物と合わせて楽しめる企画です。

記念すべき30回目の開催となる本イベントでは、陶器の展示販売から縁日・体験企画まで多彩なプログラムが揃っています。

美濃焼の鉢とメダカのコラボレーションなど、陶器の産地ならではのユニークな体験ができます。

イオンモール土岐でのアクセスの良さも魅力で、家族連れでも気軽に立ち寄れるイベントです。

第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市の紹介でした。

よくある質問

Q. 第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市の開催日時と会場はどこですか？

A. 2026年4月18日（土）・19日（日）の10:00〜17:00（予定）に、イオンモール土岐（岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372-1）にて開催されます。

Q. 陶器の購入以外にはどのような企画がありますか？

A. 「土岐メダカ祭り」の同時開催をはじめ、射的やメダカすくいなどの縁日企画、絵付け体験コーナー、クラフトショップの出店などがあります。また、1,000円（税込）以上の購入で美濃焼などが当たる抽選会にも参加できます。

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