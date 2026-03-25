文藝春秋PLUSの番組「BUNSHUN MONEY SCHOOL」に、ゴールド運用歴50年超の貴金属トレーダー・豊島逸夫氏が出演し、イラン情勢が緊迫する状況下での金相場の展望を語った。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】イラン情勢の緊迫で「金相場」はどうなる？「中央銀行が1000トン買い入れているから…」金トレード歴50年の“第一人者”豊島逸夫が解説

※この番組は2026年3月5日に収録されました。

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年3月10配信）

「史上最高値の更新が、この1年続いてきた」

豊島氏はまず、金価格の大きな流れを整理した。

「簡単に言えば、金の価格が歴史的な史上最高値を更新し続けるという状況が、この1年続いてきた」

ニューヨーク金先物は1月末から2月にかけて5400ドル台に到達。そこにイラン情勢の緊迫が重なり、「有事の金」として一段の上昇が期待された。

しかし蓋を開けてみると、一時5400ドルを突破した後、じわじわと値を下げ、瞬間的に5000ドルを下回る場面もあった。

金市場も「肉食系」と「草食系」に二極化

豊島氏は、現在の金市場が明確に二極化していると指摘する。一方はFX感覚で短期的に一儲けを狙う「肉食系投資派」。金そのものが欲しいわけではなく、売買益を追う層である。もう一方は、毎月コツコツと積み立てを続ける「草食系投資派」。NISA感覚で3年、5年、10年と長期で金を蓄える人々だ。



豊島逸夫氏

この二極化は世代間の違いとも重なると豊島氏は言う。氷河期世代は「金で一儲けなんて話は逆に怪しい」と守りの発想で臨み、レンジの下値を質問する。一方、バブル世代は「あの夢が忘れられない」と攻めの姿勢で上値を聞いてくる。

「年間3600トンのうち1000トンを公的部門が」

そしてこの市場の構造を根底で支えるのが、中央銀行による金の大量購入である。豊島氏によれば、現在、世界の中央銀行は年間1000トン近い金を外貨準備として買い入れている。年間の金の生産量はおよそ3600トン。そのうち約3割を公的部門が持っていくことになる。「民間の我々は残りの2600トンという、限られた中での奪い合いになる」と豊島氏は指摘した。欧州では外貨準備に占める金の価値がユーロを上回る異常な現象も起きているという。

中央銀行は一度買えば簡単には手放さないと考えられる。スーパーリッチと呼ばれる超富裕層も同様に長期保有を前提としており、投機筋が売りを出しても動じない。こうした構造的な買い手が存在する限り、金価格の下支えは続くというのが豊島氏の見立てである。

〈なぜ「有事の金」がイラン情勢を受けても値上がらないか？ 金トレード歴50年のトレーダーが語る「利下げ」「AI」が絡む“意外な力学”〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）