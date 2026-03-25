イタコといえば「恐山」を連想する人は多いだろう。しかし、本来イタコは青森県の各地域に暮らす民間宗教者（カウンセラー）であり、恐山に常駐しているわけではない。

【画像】日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんは、東北によく居られるかわいらしいお婆さんだった

では、なぜ「イタコ＝恐山」というイメージが全国に定着したのか。

ここでは、日本各地を旅し、民俗学的痕跡をたどる「道民の人」による『日本遠国紀行』（笠間書院）の一部を抜粋。昭和のオカルトブームやバラエティ番組の無茶振りにも応えてきた彼女たちの歴史と「虚像のイタコ」の誕生秘話に迫る。



恐山 ©︎shima_kyohey/イメージマート

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死者の魂を呼ぶイタコの「口寄せ」

イタコが死者の魂を降ろす技術……口寄せとは、あの世にいる死者の魂をこの世に呼び、その言葉を喋る。つまりは「霊媒」のような位置づけである。伝統的なイタコは、師匠より教わった技法と流れにのっとって、あの世から死者の魂を呼び出し、そして最後は再びあの世へ送り返す。最初は神仏の力を借り、死者に対してこの世へ降りてくるように頼む内容の経文が繰り返される。そのうち死者の魂が憑依したイタコの口から死者の言葉が伝えられ、満足した死者の魂はあの世へ帰り、イタコは神仏にまた祈り、口寄せは終わる。

一連の時間は短くても30〜45分はあり、長ければ1時間を超える。ホトケの語りは一人称による一人語りで、語られる内容は一定のパターンのもと構成されていて、会話はほとんど不可能である（イタコやその時の死者の気分によっては「訊きたいことがあれば言ってみなさい」などと言って、質問や会話を受け付けることもある）。

魂を呼ぶにも一定の条件がある。基本的に「故人の命日」さえ分かれば可能である（後に登場する中村タケさんの場合は、故人の住所や名前を必要とする）。ほかにも、亡くなったばかりの霊を呼び出すことは躊躇われ、死後100日といった制約が設けられている。

また、客とまったく関わりのない人物を呼び出すことは難しい。当たり前ではあるが、本来のイタコの口寄せで呼び出す必要がある人物は、客の親類縁者や友人であったりするはずで、外部の人間が考える「霊媒」とは意味するところが違うのである。

イタコはいつでも恐山にいるわけではない

80年代以降よく行われた、オカルト否定派やバラエティー番組、雑誌の取材による「有名人や外国人の霊を呼び出せ」という無理難題を押し付けられても怒らずに対応した彼女たちは実に懐が広いと私は思う。

イタコがホトケオロシを行うのは季節行事や忌日法要、個人の依頼によっていたが、特に青森県内の有力な寺社や霊場の祭日に、複数のイタコが参集して行われる「イタコマチ」という行事もあった。この時に最も多くイタコがやってくるのが下北半島の恐山であり、ここにイタコと恐山は繫がる。イタコとはこのように本来は各地域でそれぞれ暮らしており、いつでも恐山にいるわけではないのだ。

恐山のイタコマチは夏、秋の祭礼時に行われる。1990年代以降でも、津軽は川倉賽の河原地蔵尊、上北郡おいらせ町の法運寺などでこうしたイタコマチは行われていたが、現在前者はイタコではなくカミサマ（編集部注：青森県の津軽地方で信仰されている憑依巫女。イタコが死者の霊を憑依させる死者の口寄せを行うのに対し、カミサマは神からのメッセージを伝えるために神を憑依させる）が1人で取り仕切り、後者は参加していたイタコが亡くなったことから、2010年代以降、祭礼の中止に追い込まれている。

イタコが恐山に登るようになった時期はあまりはっきりとしていないが、大正末から昭和初期と見られている。1939年に中市謙三が著した『恐山詣』によれば、「初め一人だったのが今は五人位いるといふ」との記述があり、つまりイタコが恐山にいて、そこで死者を呼び出してもらう風習の発生はそう古くはなく、太平洋戦争期を前後にしての発生と定着と考えられている。

戦没者遺族に求められ、紀行作家の目に留まったイタコ

先の大戦がもたらした膨大な戦死者の数は、死者の口寄せ需要を一気に大きくし、イタコは戦後、際立った活躍をみせた。当時はまだ新規でイタコとなる者が多くいた時代で、中村タケ女（編集部注：日本最後のイタコ）もこの時期にイタコとして独立した。

そして、イタコという風習に変化が現れるのもこの時期だった。戦後、大量にいた戦没者遺族の心にイタコのホトケオロシは必要とされ、青森県下の一般家庭や神社仏閣で盛んに行われていた。

そんなおり、恐山の祭礼時に行われているイタコの口寄せの姿が、当時文芸界で流行していた旅物・秘境探訪などの紀行作家の目に留まるのである。

もともと恐山は慈覚大師円仁が開いた地蔵菩薩を中心にした霊場・寺院であり、イタコの存在が必ず伴うものではなかった。多くの山岳信仰や祖霊信仰に言えることだが、恐山は「死んだ人の魂が登る先の山」という考えが下地にあり、1950年頃までの記述を見る限りは恐山そのものが死者の霊と会える場所という表現がなされていて、イタコの介在はない。

しかし、火山性ガスと荒涼とした岩場に覆われた風景は「賽の河原」という言葉にも現れるように、霊場としての神秘性にあふれており、その傍らで数珠を鳴らして死者の言葉を語るイタコの奇怪な姿は、この秘境の地へたどり着いた旅行者やメディアなどの「外部の目」に初めて発見され、彼らの手で、恐山の神秘性と宗教的景観の中の一コマとして紹介された。

これがイタコ＝恐山のイメージの大本であると大道晴香などの研究者は指摘している。

70年代からのオカルトブームが作ったイタコ像

70年代中盤からのオカルトブームを迎えると、イタコは死霊やあの世など超自然的な世界や属性を伴う存在としても見なされるようになる。この時期のイタコに関連する作品や記録を探すと、それまで多かったドキュメンタリーではなく、ホラーや心霊ルポなどに登場し始めている。

やがて90年代に再び起こる心霊ブームで、イタコは「恐山」「心霊」「口寄せ」という属性やイメージが完全にステレオタイプ化し、今日日我々が持つ「イタコ像」は完成していく。この時期には『地獄先生ぬ〜べ〜』や『シャーマンキング』『クレヨンしんちゃん』など子供や青少年向け作品にも、霊能力者として「イタコ」の存在がよく登場するようになり、筆者もこの世代の人間であるため、民俗学の世界に入るまで、長らくイタコに対してステレオタイプなイメージを強く持ち続けていた。海を挟んで向こう側の、恐山と下北半島を年がら年中見ている人間でも……だ。

全国から訪れた「ホトケオロシ」を求める人々

イタコが人口に膾炙するに伴い、恐山の大祭で口寄せに訪れる客の中には地元の人間のみならず、観光客や外部からの者も多くなった。東北や北海道だけではない。時には遠く関西、九州から訪れる者までいた。

80〜90年代の記録では、深夜から恐山の山門前に並び、早朝4時5時（大祭中はいつもより早くしているという）の開門と同時に百人を超える人々が、イタコが待機しているテント小屋へ押し寄せたという。みなホトケオロシを行ってもらうため、必死になって全国各地から駆け付けた人々で、イタコが夜7時の閉門時間までホトケオロシを行い続ける光景が毎年恐山で見られた。

こうした莫大な数の客を捌くため、口寄せは恐山においてはどんどん簡略化されていった。本来であれば1時間程度かかることもあった口寄せも、早ければ10分程度、長くとも20分程度になった。口寄せ中の言葉も客のことを考えて標準語に近いものとなり、恐山でのイタコのホトケオロシは元の形とは大きく変容していった。

客は早朝に並べたとしても、順番が回ってくるまで6〜10時間以上かかることも少なくなかった。最悪、並んでも順番が回ってこないこともざらであったという。そんな大変な苦労をして、「よく呼んでくれた。久しぶりにお前たちに会えて話ができてうれしかった。わざわざオヤマ（恐山のこと）まで来てくれて本当にありがとう。いつもお前や家族を守っているから安心なさい」などと、イタコの口を介した死者の言葉に耳を傾ける遺族は涙を浮かべることもしばしばであったという。たった20分程度の時間、亡き者と話すために遺族は恐山へ何日もかけて辿り着き、何時間も並ぶのだ。

日本人の心の中に完成した「虚像のイタコ」

当時のようなブームじみた風景はかなり熱が冷めたようだが、令和の今でもなお恐山の大祭ではこれの規模を小さくしたような光景が見られる。こうした世相と時代の変遷を経て、イタコは「死霊を憑依させて死者の言葉を語らせる神秘的で奇怪な能力を持つ老婆の霊媒師、巫女」というイメージを得たのである。

1962年に恐山を訪れた作家、戸川幸夫は恐山の青年僧侶からこのように言われたという。

「いずれはこんなことも消えていくでしょう。いまの信仰している人々が亡くなり、イタコなども消えていったらね。寺と信仰はまた別の形で存続しなければなりますまい」

だが、彼の言葉や予想をその後の歴史は大きく超えてしまった。イタコはもはや青森県だけの存在ではない。いや、イメージとして作られた虚像のイタコは、恐山を媒介にして日本人の心の中に完成し、いまだに霊場・恐山を構成する霊威的存在として生き続けている。

そして、死者の口寄せ以外の要素をほとんど漂白された虚像のイタコは、おそらく今後人々の間で「実像のイタコ」となるであろうことが予想される。なぜなら、本来の実像のイタコはほぼ絶滅しかけの存在であり、一方で死者の口寄せを頼む人々の需要は今後も同じくして存在し続けるためである。いや、正確に言えば、虚像のイタコは既に本来の「イタコ」とは別の存在として歩み始めている。

消えゆく「実像のイタコ」

実像のイタコとは、師匠から技術を伝えられる盲目の巫女であった。しかし、戦後の高度経済成長を経て、日本の衛生状態や社会基盤は瞬く間に改善された。失明する女性は少なくなり、たとえ光を失っても福祉が充実した社会においてはイタコになる必要性はなくなった。1970年代頃からイタコの数は減る一方となり、現在最年少の伝統的イタコは1972年生まれで、しかも彼女は目に問題がない。そうしているうちに、やがて弟子を育成できる師匠イタコが姿を消した。最後の師匠イタコであった林マセ女は2000年代に亡くなり、もう弟子を育成する術をもつイタコはこの世に一人もいない。

楠正弘の『庶民信仰の世界』によれば、津軽イタコと南部イタコあわせて1970年代末でイタコの数は約50名とされている。それが1980年度の恐山秋詣祭で配布されたイタコ名簿によれば33名となり、そこから1985年には23名となった。高齢化や病気のため、死亡のために不参加となる者が年々増えて、恐山にやってくるイタコは2014年の段階でわずかに3名だったという（『「イタコ」の誕生：マスメディアと宗教文化』大道晴香著、弘文堂）。近い将来、伝統的なイタコが消えることは明らかだ。

※中村タケさんは2025年11月頃から体調を崩され、ホトケオロシが難しい状態になっているとのことです

〈「タケさーん！ いだがねえー？」絶滅寸前の盲目の巫女を訪ねると…八戸の住宅街にひっそり住む“日本最後のイタコ”の住まいに掲げられた“意外な看板”とは〉へ続く

（道民の人／Webオリジナル（外部転載））