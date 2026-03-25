少女時代・スヨン、銀座・三越で“ガチ包丁選び” 日本での“オフ姿”＆「日プ新世界」会見の裏側まで一挙公開
少女時代のチェ・スヨン（36）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日本語が堪能なスヨンらしい、日本満喫の様子を公開した。
【動画】東京満喫！少女時代・スヨンの銀座・三越で“ガチ包丁選び”＆「日プ新世界」会見の裏側
スヨンは、2月24日に東京で行われた、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会にSEKAIプロデューサー代表として登壇するために来日。
宿泊先のホテルでは、ノーメイクのようなラフな姿で、日本で購入した愛用品を紹介。さらに、銀座・三越で包丁を吟味する真剣なまなざしを見せたかと思えば、ドン・キホーテではフェイスパックやアイクリームなどの美容アイテムを次々と購入していた。
さらに、ギンザシックスでお気に入りのフルーツ大福を頬張る、ほほ笑ましい一面も。ホテルに戻った後は、これらのお気に入りアイテムを改めて紹介し、日本でのショッピングを心ゆくまで楽しんだ様子を見せている。
動画後半では、日プ新世界の記者発表会の裏側を公開。前日までの愛らしい姿から一変し、真剣な表情でメイクする姿、いくつものショート動画を撮影していく“プロの顔”を披露した。
【動画】東京満喫！少女時代・スヨンの銀座・三越で“ガチ包丁選び”＆「日プ新世界」会見の裏側
スヨンは、2月24日に東京で行われた、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会にSEKAIプロデューサー代表として登壇するために来日。
さらに、ギンザシックスでお気に入りのフルーツ大福を頬張る、ほほ笑ましい一面も。ホテルに戻った後は、これらのお気に入りアイテムを改めて紹介し、日本でのショッピングを心ゆくまで楽しんだ様子を見せている。
動画後半では、日プ新世界の記者発表会の裏側を公開。前日までの愛らしい姿から一変し、真剣な表情でメイクする姿、いくつものショート動画を撮影していく“プロの顔”を披露した。