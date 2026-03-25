大手百貨店のそごう・西武は、「西武渋谷店」を今年9月に閉店すると発表しました。かつての渋谷のシンボルが58年の歴史に幕をおろし、渋谷から「百貨店」が姿を消すことになります。

またひとつ、渋谷からランドマークが姿を消すことになります。

渋谷のど真ん中に立地する「西武渋谷店」。

記者

「9月末、西武渋谷店が58年の歴史に幕をおろします」

渋谷エリアの再開発をめぐって、土地と建物の所有者と賃貸借の契約で合意できなかったことが理由だとしています。

西武渋谷店といえば、かつて…

1995年、「オトナのデパート」と銘打ち、30億円をかけて大改装。“若者の街”で、あえて大人にターゲットを広げて、売り上げの拡大をはかりました。また、「ファッションの街」の中心として渋谷のカルチャーを牽引してきました。

近年では、渋谷の再開発に伴い、周辺に新たな商業施設が次々と誕生。収益力に陰りが出ていました。

58年の歴史に幕をおろすことになった西武渋谷店。

利用者

「ちょっと寂しい。特別な場所というか、小さい頃、親に連れてってもらった特別な場所だった」

渋谷周辺では、半世紀以上親しまれてきた「東急百貨店本店」が2023年に閉店。

西武渋谷店の閉店で、渋谷の街からいわゆる旧来型の「百貨店」は一時的に姿を消すことになります。