〈なぜ「イタコ」は恐山にいるのか？ 待ち時間10時間、口寄せは10分…絶滅寸前の巫女たちが抱える“歪な需要と供給”のリアル〉から続く

恐山などで死者の霊を呼ぶ「イタコ」の需要は今も絶えない。しかし、厳しい修行を経た本来の「盲目の巫女」としてのイタコは、医療の発展や社会基盤の向上とともに後継者が途絶え、現在数名を残すのみとなっている。

【画像】日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんがあの世から魂を呼ばう経文を唱え続ける様子

需要と供給の崩壊が起き、「自称イタコ」も現れるなか、『日本遠国紀行』（笠間書院）の著者である「道民の人」は、八戸市の古い住宅街へ向かった。“正真正銘、日本最後のイタコ”と呼ばれる女性に会うために――。ここでは、その際のもようを同書の一部を抜粋して紹介する。



青森県八戸市 ©︎smoke/イメージマート

◆◆◆

伝統的なイタコは5名…崩れた需要と供給

「イタコ」の需要はいまだ絶えず存在し続けている。それは、地元で根付いている地域のカウンセラーにして民間宗教者たる「伝統的なイタコ」も、メディアによって起こった恐山で死者の口寄せを行う霊媒師の「虚像のイタコ」も同じだ。そして、その数は決して無視できるような小さな需要には収まらない。

イタコは人々が癒しを求め、祈りの心を持ち続ける限り、その需要はこれからもずっとあり続ける。しかし、イタコが増えることはもう決してない。完全に需要と供給のバランスが崩れてしまっているのである。あまつさえ、伝統的なイタコは既に5名という消滅の危機に瀕した状況であり、うち3名はすでに後期高齢者である。おまけに次世代の養成がなされていないことを考慮すれば、青森や恐山の「イタコ」という風習は、そう遠くない将来にその存在や定義、供給に対してなんらかの選択や措置を取ることになるだろう。

事実、現地ではすでにカミサマ（編集部注：青森県の津軽地方で信仰されている憑依巫女。イタコが死者の霊を憑依させる死者の口寄せを行うのに対し、カミサマは神からのメッセージを伝えるために神を憑依させる）とイタコの混雑が進んでいる。本来カミサマはイタコのようなホトケオロシを行うことはなかった。しかし、祈祷や祭礼に関しては共通するものがあるため、1980年代から徐々にイタコとカミサマの境界は曖昧になり始めた。

イタコの側も、最後に伝統的なイタコとなった2人はどちらも視力になんら問題はない。師匠について修行を行ったとはいっても、本来のイタコの定義とはこの時点で外れている。しかし、地元の人間も外部の人間も、それを受け入れている。変容は確実に起こっているわけだ。

自称イタコや「霊能力者」の看板を下げたイタコの登場

最近では、上記のステレオタイプなイタコのイメージを背負った自称イタコや霊能力者の看板を下げたイタコまで現れるようになった。彼、彼女らともなれば、地元で受け継がれてきた伝統的な祭礼や儀礼の要素は消失し、ほぼ死霊を降ろす技に特化した存在となっている。

人と人が死をもって永遠の離別を経験し、イタコのホトケオロシの術が人々の心にある限り、イタコを求める声は無くならない。その今後も絶えず続くであろう需要と供給のいびつな崩壊に対し、イタコはどうなっていくのだろうか。

本物のイタコが再生産されることはもうなくなった。伝統的な修行と儀礼をもってイタコが今後現れることは師匠イタコの技法を持った者がもうこの世にいない以上、ありえない。そんな中でも、なんとか今ある形を残したい。あるいは知見を集め、新しくイタコになる者が現れた際に道筋を立てられるようにするのが、江刺家さん（編集部注：八戸郷土史家で伝統的なイタコの姿と歴史、業を守り、伝える活動を行う人物）の目標である。

伝統的なイタコの実情を伝えると…

江刺家さんは、こうして道中、あるいは予約や連絡をもらった際の電話口で、客の態度や求めるものによっては、伝統的なイタコの実情と「できること、できないこと」をしっかりと伝えるそうである。中には幻滅したようにがっかりする人もいるそうだが、おそらくそれは恐山方式のイタコやメディアによって作られたイタコに頼りすがりたいと思う人であったのだろう。

たしかにイタコがいわゆる「霊能者」であるかどうかの議論はある。それでも私はイタコの手による、死者をあの世から呼ぶ業を見てみたかった。民俗儀礼や技術として極めて重要なものであると思うし、それが日本最後の本物のイタコによるものであるならばなおさらだ。

「イタコ」は霊能者なのか？

また一方で、「イタコ」は霊能者であり、いわゆる霊感といった特殊な能力を持っているという見方は確かにある。それは地元でも外部でも変わらない。そういうイタコもいることは否定されない。事実、江刺家さんによれば、かつて存命だったうちでは、八戸近郊の南部町苫米地にいた川守田トヨ女というイタコは非常に「勘が鋭い」人だったという。

しかし、実際のイタコの能力、客に求められていた力とは、視覚が失われたことを逆手にとり、鋭敏になった聴覚・嗅覚を駆使し、客の悩みや相談、願いを察知し、最適な助言や言葉を通じてその悲しみや苦しみを癒すこと、今を生きる者のための力になることである。そして、師匠イタコを通じて受け継がれてきた地域内での地位と民俗的価値、長くイタコとして過ごし培ってきた経験や宗教者としての佇まいにあるのではないだろうか。

私は、ともかくそんな絶滅寸前のイタコの中でも、最後の本物の盲目のイタコと実際にあって見るまで、結論を待とうと思った。

正真正銘、本物の「日本最後のイタコ」に会いに行く

やがて車は八戸市郊外のとある町へたどり着く。長い長い道中だった。

「次の信号を曲がってください」

古い住宅地だった。その先を言われるがまま進むと、小さな平屋建ての一軒家があった。青森県内ではどこにでも見かけるような狭い路地、どこにでも見かけるような林がある小さな丘、どこにでも見かけるような田舎の、古くも新しくもない家……そんな印象の場所だった。ただ一つ違うのは、玄関先に「イタコ 中村 →」の看板が貼られていることだ。

江刺家さんが玄関を開け、「タケさーん！いだがねえ（おりますかね）ー？」と声を張り上げた。

「はぁい」という、柔らかくも芯のある答えが廊下の奥から聞こえた。壁に手をつきながら現れた、黒い洋服のお婆さん。それが中村タケ女さん。正真正銘、本物の「日本最後のイタコ」であった。

※中村タケさんは2025年11月頃から体調を崩され、ホトケオロシが難しい状態になっているとのことです

（道民の人／Webオリジナル（外部転載））