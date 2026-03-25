杉咲花主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）がいよいよ最終回だ。映画『愛がなんだ』『街の上で』の今泉力哉が監督・脚本を手がけた本作は、ときに議論を巻き起こしながらも、その熱量を落とすことなく、この3ヶ月を走り抜けてきた。

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小説家の文菜(あやな)（杉咲）は、近所のコインランドリーで偶然出会ったゆきお（成田凌）と付き合う。だが、本気で誰かを好きになることをどこかで避けている文菜は、ゆきおとまっすぐに向き合えない。前半は、文菜の恋愛観や価値観を形成した男性たちが各話ごとに登場するのだが、後半はゆきおとの関係にふたたび焦点が当たる。しかし、最終回直前の第9話で、ゆきおが同僚の紗枝(さえ)（久保史緒里）に心惹かれており、文菜との別れを選ぼうとしている姿が描かれた。



日テレ系『冬のなんかさ、春のなんかね』（ドラマHPより）

「共感できない」主人公への戸惑いも

『杉咲花の撮休』（WOWOW／2023年）以来となる今泉監督との再タッグが実現した本作だが、序盤はどちらかというと、戸惑いや否定的な意見が目立っていたように思う。おそらくその理由のひとつは、主人公の文菜だ。

恋人がいながらも先輩小説家・山田（内堀太郎）との関係を断ち切れず、自分に好意を寄せる小太郎（岡山天音）をホテルに誘うなど、どこかファム・ファタール的に彼女を映していたからだ。その姿は、『アンメット』（カンテレ／2024年）や『海に眠るダイヤモンド』（TBS系／2024年）で強まった杉咲の清廉なイメージとあまりに違いすぎて、その姿に嫌悪感を覚えた人もいるかもしれない。

あるいは、密室で交わされる文菜たちの生っぽいやり取りに、むず痒くなった人もいるのだろう。「共感できない」「理解しがたい」。SNS上ではそんな声も聞かれた。

本当に「テレビドラマっぽくないドラマ」だったのか？

一方で、本作は「テレビドラマっぽくないドラマ」として、序盤から評価されていた。「ドラマっぽくない」とはつまり、説明的ではない脚本や演出、なにげない会話のやりとりやオシャレな画作りを指しているのだと思うが、むしろテレビドラマというフォーマットだからこそ、ここまでの盛り上がりを見せたのではないか。どこにゴールがあるのかわからない物語への視聴欲を掻き立てたのは、間違いなく、テレビドラマならではの“1週間の熟成”だ。

文菜が「ふらふらとしていた」理由

毎週の放送と放送のあいだに生まれる空白の時間は、登場人物の言動や会話の意味を反芻させ、視聴者それぞれの解釈をじわじわと浮かび上がらせる。毎週配信のWEBドラマもあるものの、視聴習慣として定着しづらく、同じ内容であったとしても、3ヶ月にわたって熱量を維持することは難しい。視聴者の「知りたい」「わかりたい」という欲求を掻き立てる物語の構成も、どこか考察ドラマのようだった。そう、むしろ本作は、テレビドラマというフォーマットの強みを、これ以上なく活かした作品だったのではないか。

筆者は文菜に対して「共感できる／できない」という二軸では見ていなかったものの、“永遠”を信じられず、どこか刹那的に生きる姿は、とても現代的に感じられた。何十年先の未来を思い描くことは、いまの若い世代にとって決して簡単なことではないからだ。

しかし、物語を中盤まで見進めると、文菜の漠然とした不安の正体がわかる。というのも、彼女は立て続けにフラれているのだ。

恋愛がことごとく続かなかった

高校時代の恋人・柴咲（倉悠貴）には上京を機にフラれ、文菜のことをかなり好いていた大学時代の恋人・佃（細田佳央太）からは、「もっと好きになってほしかった」と一方的に別れを告げられる。小説を書くきっかけをくれた二胡(にこ)（胗俊太郎）は、誰かと付き合うことに向いていないと言っていたものの、その裏にあったのは文菜の才能への嫉妬だった。文菜はその後、ミュージシャンの田端（松島聡）に叶わぬ恋をしている。

ゆきお以外の恋愛がことごとく続かなかった以上（その関係も揺らいでいるのだが……）、文菜の振る舞いがああしたものになるのも腑に落ちた。それは文菜だけでなく、根無し草のように描かれていた山田や二胡にも言えることだ。ふらふらと漂う彼らにも、彼らなりの理由がある。とりわけ山田と二胡については、その行動原理や生き様に紐づくものが生死に関わる出来事だったので、やや説明的にも感じられたが、彼らの行動にきちんと理由づけがなされていた点も、どこか考察ドラマ的だった。

「なんかさ」「なんかね」と口にする時は…

タイトルにも使われている「なんかさ」「なんかね」という言葉は、劇中にもたびたび登場する。それは文菜から、ときには彼女の周囲の人物たちからもふとこぼれるのだが、そのあとには少し込み入った話や、どこか哲学めいた会話が続くことが多い。「なんかさ」「なんかね」で助走をつけ、普段は口にしづらいことや、まだ定まりきっていない自分の想いを、ゆっくりと話し始める。

それと同時に、文菜とゆきおは、その手の会話をほとんどしていないことに気づく。特に顕著だったのが、二人が温泉旅行に出かけた第8話。ようやく二人の日常にスポットライトが当たるものの、その会話の大半は取り止めのない雑談に終始する。一番盛り上がったのは、「食べること・喋ること・呼吸することを担う“口”の負担が多すぎやしないか」という話題だった（ちなみにここで文菜は、ゆきおに対して珍しく「なんかさ」を使って話を切り出すのだが、その内容がこれである）。

他のやり取りに比べると、恋人同士であるはずの二人の会話は、どこか子どもじみていて、薄っぺらくも映る。人によっては、こうした他愛もないやり取りができる関係のほうが心地よいのかもしれないが、文菜はゆきおともっと深い話がしたいのではないだろうか。

“答え合わせ”をしたくなるドラマだった

けれど、どこか後ろめたさを抱える文菜は、ゆきおに本当の自分を見せることができない。あるいは、出会ったばかりのゆきおに「疲れません？ そんなこと普段から考えて生きてるんですか？」と言われたことで（第1話）、「どうせわかってもらえない」という思いが心のどこかに残っているのかもしれない。

しかし、二胡との過去を打ち明けた際に「文菜は大切なことをあまり話してくれないから」とこぼしていたゆきお自身も、不安を抱えていたのではないか。でも、ゆきおだって大切なことを何も話そうとしないじゃん！――と、『冬のなんかさ、春のなんかね』のことを考えるたびに、いち視聴者である筆者自身もまた逡巡してしまうのである。

今泉監督といえば、2025年の『セフレと恋人の境界線』（Amazon Prime）という恋愛考察バラエティ番組があった。映画『ナミビアの砂漠』の山中瑶子監督と今泉監督が手がけた短編恋愛映画を、スタジオでゲストが考察し合い、最後に今泉監督自身が“答え合わせ”のようにティーチングをしてくれるという面白い試みだった。いっそのこと、『冬のなんかさ、春のなんかね』も全話そうしてほしい。とにかく、誰かと語りたくなる作品であることは間違いないのだ。

文菜の物語に、冬の晴れた日のような、あるいは春の雪解けのような瞬間は訪れるのだろうか。

（明日菜子）