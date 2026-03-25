歌手のはいだしょうこさんが3月25日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 はいだしょうこ 】 47歳の誕生日に幼少期ショット公開「お母様にソックリ！」「瓜二つ」と驚きの声続々





投稿ではまず、「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」と綴り、母親への感謝の言葉を届けました。







投稿には「母と私」と題した幼少期の家族写真が複数枚添えられており、雪の庭で姉と並ぶ写真や、クリスマスツリーの前で姉とポーズをとるショット、桜咲く公園で父親と遊ぶ場面、黄色いチューリップ畑で母親と姉妹3人が寄り添う写真など、温かな家族の記録が並びました。







はいださんはファンや周囲の人々へも「いつも応援してくださる方々、そばで支えてくださる方、家族や友人、先輩後輩の皆さん、お世話になっている皆さん、ありがとうございます」と感謝を伝えました。







また、「今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたいと思います」と今後の思いを語りました。







さらに「人生は一度きり。色々な事があるけれど、自分の人生、自分の道。悔いなく生きたい。最期に、『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように」と力強いメッセージも記しました。







最後には「まだまだ歌います いっぱい笑います いっぱい描きます これからの『はいだしょうこ』も、どうぞよろしくお願いいたします」と締めくくり、今後の活動への意欲も示しています。







この投稿に「誕生日おめでとうございます」「お母様ソックリですね！」「お母様と瓜二つですね〜お綺麗です」「本人かと思ったわ」「ママと瓜二つ」「ご両親の愛に満ち溢れた中で育ったしょうこちゃん 優しさに溢れてます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】