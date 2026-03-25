腸内環境と皮膚はどうつながっているの？

犬の腸内には、さまざまな種類の微生物が住んでおり、これを「腸内細菌叢（マイクロバイオータ）」と呼びます。

この微生物たちは、消化を助けるだけでなく、からだの免疫機能の調整や外から入ってくる異物への対応など、全身の健康維持に関与しています。

最近の研究で注目されているのが、この腸内環境と皮膚との“相関関係”です。

特に「アトピー性皮膚炎」の犬では、腸内の菌バランスが崩れていることが多く報告されており、人間と同様に、腸内環境の乱れが皮膚のバリア機能を弱め、アレルゲンに過敏に反応しやすくなることが分かっています。

腸の粘膜は、体内に不要なものを通さない“バリア”のような役割をしていますが、この機能が弱くなることで、皮膚にまでトラブルが波及する可能性があるのです。

食生活の乱れやストレスが腸に与える影響

では、腸内環境は何によって乱れてしまうのでしょうか？その一因が「食事」や「ストレス」、「薬の使用」などです。特に加工食品が多い食事や、過度の抗生物質の使用は、腸内の善玉菌を減らし、悪玉菌が増えやすくなる原因になります。すると、腸内のバランスが崩れ、消化機能や免疫機能が低下し、皮膚トラブルを引き起こすリスクが高まります。

さらに、近年の犬たちは都市部での生活が増え、自然の中で遊ぶ機会が減り、微生物との接触も少なくなっています。これは「過度な清潔環境」によって腸内の多様性が低下しやすくなる原因ともされており、皮膚アレルギーの発症率が上がる要因にもなっていると考えられています。

腸から整える！新しい皮膚トラブル対策

従来の皮膚炎治療は、ステロイドや抗ヒスタミン剤の使用が中心でしたが、最近では「腸内環境を整えること」が新たな治療アプローチとして注目されています。特に、「プロバイオティクス（善玉菌そのもの）やプレバイオティクス（善玉菌のエサとなる栄養素）」を取り入れた食事療法が推奨されることも増えてきました。

加えて、食物繊維やオメガ3脂肪酸を含むバランスの取れた食事、適度な運動、ストレスの少ない生活習慣も、腸内環境を整えるためには重要です。腸が健康であれば、免疫バランスも整いやすくなり、皮膚のバリア機能も正常に保たれやすくなります。つまり「皮膚の不調＝皮膚の問題」ではなく、「体の内側からのサイン」と捉えてあげることが大切なのです。

まとめ

犬の皮膚トラブルは、腸内環境の乱れが原因になっていることも。外からの治療だけでなく、「内側から整えるケア」で、愛犬の健康を根本からサポートしてあげましょう。

(獣医師提供：大西 一輝)