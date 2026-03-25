燃費性能を向上させた新型タンカー

ジャパンマリンユナイテッドは2026年3月23日、MEJIRO SHIPHOLDING S.A.（メジロ・シップホールディング・エス・エー）向けに建造していたタンカー「TARA（多羅）」を引き渡したと発表しました。

【デ、デカイ！】これが、次世代タンカーの「TARA（多羅）」（画像）

TARAは、全長339.44m、幅60m、深さ28.60m、喫水21.035m、総トン数16万4209トンのタンカーです。

最新鋭の技術を結集した次世代省エネ型タンカーであるN-Malacca型VLCCの第1番船であり、従来船と比べて燃費性能の改善およびGHG（二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス）の排出削減を目指して開発されました。

なお、GHGの排出規制であるEEDI（Energy Efficiency Design Index）については、2025年以降の契約船に適用されるPhase 3レベルを満たしているとのことです。

同船独自の技術として、省エネデバイスである新型SSD、SURF-BULB、Multi ALV-Finに加え、静水中性能および実海域性能の双方の向上を目的とした船首形状「SP-BOW」や新型プロペラを採用しています。エンジンも低燃費型を採用し、さらに低摩擦塗料で船体を覆うことで、従来船を大幅に上回るパフォーマンスを実現しています。