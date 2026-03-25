日本航空（JAL）とカーゴルクス航空は、パートナーシップを強化する。

カーゴルクス航空が運航する東京/成田〜ルクセンブルク線で、共同運航（コードシェア）を開始する。また、日本航空（JAL）が運航する東京/成田〜シカゴ線で、インターライン輸送を開始する。

これにより、JALは欧州路線で貨物スペースが確保できるようになるほか、ルクセンブルク以遠のネットワークが加わり、欧州各地へ貨物輸送が可能となる。カーゴルクス航空は既存のアジアと北米間のネットワークを補完できるようになる。

カーゴルクス航空は、ルクセンブルクの貨物航空会社。ボーイング747-8F型機とボーイング747-400F型機を計30機保有している。世界50都市以上に乗り入れるほか、250都市以上へトラック輸送網を有する。日本へは1994年7月に小松に乗り入れ、グランドハンドリング業務をJALが担っている。2025年の大阪・関西万博では、展示品の輸送を支援した。

■ダイヤ

CV7333/JL6775 東京/成田（19：30）〜ルクセンブルク（10：10+1）／水

CV7366/JL6775 東京/成田（15：30）〜ルクセンブルク（06：10+1）／土

CV7332/JL6776 ルクセンブルク（20：10）〜東京/成田（17：30+1）／火

CV7335/JL6776 ルクセンブルク（16：10）〜東京/成田（13：30+1）／金