名古屋駅近くのサウナで話題を集めているのは、僧侶が行う“熱波”。座禅やお経が融合した独自のパフォーマンスで、心身を整える新たなサウナ体験として注目を集めています。

■話題の“お坊さん熱波師”



名古屋駅近くにある「サウナモンキー」で、不定期に活躍している“熱波師”は、ホンモノの僧侶です。

客：

「サウナで仏教の雰囲気を感じるのは初めてだったので新鮮でした」

別の客：

「まさかお坊さんが来てくれるとは」





密教の手法“九字切り”で空間を清めたあと、お寺の井戸水をかけます。熱波僧：「右手の上に左手をのせます。背筋をピンと伸ばして。目は半眼と言いまして、薄目を開けた状態にします」

般若心経（はんにゃしんぎょう）の音声に合わせて、座禅を組んだ参加者に全力で熱波を送ります。



客：

「アッツ」

熱波僧：

「祈りの熱波でございます。心に抱えた荷物をおろし、良きものが寄ってきて、悪いものは去っていく。そういう願いを込めた熱波でございます」



約20分間の渾身のパフォーマンス。



客：

「すごくよかったです」

別の客：

「熱かったしよかったです。和風なアウフグースが面白い」

■住職が熱波師に挑戦した理由



“お坊さん熱波師”の吉田真圓さんは、三重県四日市市の「観音寺」の住職です。歴史ある寺の住職と熱波師という、異例の二足のわらじを履いています。

吉田住職：

「サウナに入っている状況が座禅に似ていると思った。ちょうど施設が熱波師を募集していたので手を挙げました」



もともとサウナ好きだった吉田住職は、座禅とサウナが自らと向き合う点で似ていると気づき、熱波師に挑戦。体と心が“整う”と評判になりました。

住職の務めのかたわら、4年前から熱波僧・真炎(しんえん)として活動しています。



施設の担当者：

「本当にお寺に行ったような感覚になります。体感温度も熱くされる方なので、普段と違ったサウナ体験を楽しんで頂けたら」



サウナと仏教が融合した新たな体験として、今後の広がりにも注目が集まりそうです。



2026年3月20日放送