【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 共通する2文字は？ ヒントは移り変わる風景や驚きの現象
日常生活や美しい日本の四季の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、1年の中で移り変わる時期を指す言葉から、ファッションを楽しむ遊びの名称、さらには驚くような幸運、ルールによる制限を表す用語まで、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□かえ
□□き
□□つ
□□い
ヒント：春夏秋冬。1年を4つに分けたそれぞれの時期を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
きせかえ（着せ替え）
きせき（奇跡／軌跡）
きせつ（季節）
きせい（規制／既成／帰省）
衣服を整える「着せ替え（きせかえ）」、不思議な力や足跡を示す「奇跡／軌跡（きせき）」、自然の巡りを感じる「季節（きせつ）」、そしてルールに従う「規制（きせい）」。
遊び心のある言葉から自然現象、社会的な用語まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きせ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、1年の中で移り変わる時期を指す言葉から、ファッションを楽しむ遊びの名称、さらには驚くような幸運、ルールによる制限を表す用語まで、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□かえ
□□き
□□つ
□□い
ヒント：春夏秋冬。1年を4つに分けたそれぞれの時期を何と言いますか？
答えを見る
↓
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↓
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↓
正解：きせ正解は「きせ」でした。
▼解説
きせかえ（着せ替え）
きせき（奇跡／軌跡）
きせつ（季節）
きせい（規制／既成／帰省）
衣服を整える「着せ替え（きせかえ）」、不思議な力や足跡を示す「奇跡／軌跡（きせき）」、自然の巡りを感じる「季節（きせつ）」、そしてルールに従う「規制（きせい）」。
遊び心のある言葉から自然現象、社会的な用語まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きせ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)