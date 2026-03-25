「美人親子」はいだしょうこ、誕生日に幼少期の家族ショット公開「お母様ソックリ」「本人かと思ったわ」
歌手でタレントのはいだしょうこさんは3月25日、自身のInstagramを更新。46歳の誕生日を迎え、「『母と私』そして、家族写真」と題した幼少期の写真を公開しました。
【写真】はいだしょうこの幼少期ショット
母親と写る赤ちゃんの頃の写真や、姉妹で雪の中に座る写真、お父さんにおんぶされてはしゃぐ姿など、温かみあふれる懐かしいショットです。
続けて「人生は一度きり。色々な事があるけれど、自分の人生、自分の道。悔いなく生きたい。最期に、『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように。まだまだ歌います いっぱい笑います いっぱい描きます」と、今後の決意もつづっています。
この投稿には、同じく3月25日生まれのアン・ミカさんが「しょーこちゃん！ともにお誕生日おめでとう また同じ誕生日の人見つけたから、同じ日軍団でお祝いしましょう！ 企画しまーす！」とコメント。DA PUMPのISSAさんも「しょーこおめでとう」と祝福しました。
ファンからは、「お母様ソックリですね」「本当に似てる」「お母様と瓜二つですね〜お綺麗です」「ママと瓜二つw」「本人かと思ったわ」「お母さんそっくりですね。美人親子ですね」といった声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】はいだしょうこの幼少期ショット
誕生日に家族への感謝をつづるはいださんは「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です。『母と私』そして、家族写真。いつも応援してくださる方々、そばで支えてくださる方、家族や友人、先輩後輩の皆さん、お世話になっている皆さん、ありがとうございます」とつづり、写真を6枚載せています。
続けて「人生は一度きり。色々な事があるけれど、自分の人生、自分の道。悔いなく生きたい。最期に、『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように。まだまだ歌います いっぱい笑います いっぱい描きます」と、今後の決意もつづっています。
この投稿には、同じく3月25日生まれのアン・ミカさんが「しょーこちゃん！ともにお誕生日おめでとう また同じ誕生日の人見つけたから、同じ日軍団でお祝いしましょう！ 企画しまーす！」とコメント。DA PUMPのISSAさんも「しょーこおめでとう」と祝福しました。
ファンからは、「お母様ソックリですね」「本当に似てる」「お母様と瓜二つですね〜お綺麗です」「ママと瓜二つw」「本人かと思ったわ」「お母さんそっくりですね。美人親子ですね」といった声が寄せられています。
近影ショット公開24日の投稿では近影ショットを公開していたはいださん。11代目うたのおにいさんである横山だいすけさんと共に笑顔を見せる姿がとてもすてきです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)