転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアのプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro（ハイプロ）」は、HiPro初となるスポーツクラブ×副業・兼業人材の共創プロジェクトとして、プロバスケットボールクラブ「ベルテックス静岡」を運営するVELTEXスポーツエンタープライズと連携し、3月15日に「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」を開催した。同会議では、異なる専門性を持つ8名のプロ人材が登壇し、静岡とベルテックス静岡の課題解決に向けて、実践的で創意工夫に満ちた事業アイデアをプレゼンテーションした。

少子高齢化や生産年齢人口の減少による国内の労働力不足は重要な課題であり、特に地域ではその影響が深刻化しつつある。こうした状況の中でHiProでは、個人が雇用によらず、より多くの企業でスキルを発揮することで、個人と企業が共に成長する「スキル循環社会」を目指している。一社でも多くの地域企業が、副業・フリーランスといったプロ人材を活用することで、労働力不足の解決につなげたいという想いから、2023年6月からは地域企業とプロ人材をつなぐ「スキルリターン」プロジェクトを推進している。今年1月には12エリア目となる静岡県での発表会を開催。そして今回、HiPro初となるスポーツクラブ×プロ人材のワークステイ型共創プロジェクトとして、「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」が開催された。

「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」では、2030年の新アリーナ建設を機にB.LEAGUE PREMIER昇格を目指すベルテックス静岡の経営課題に対して、HiProに登録するプロ人材が、ベルテックス静岡の施設・試合の見学、新アリーナ建設予定地と街の現地視察を通じて地域理解を深め、実践的な解決策を提案することで、今後の継続的な支援体制構築に向けた実証フェーズの実現を目指す。



フィールドワークの様子

まず、会議前日の3月14日、プレゼンテーションを行うプロ人材たちは静岡を視察するフィールドワークに参加。ベルテックス静岡の本社で、「スポーツで、日本一ワクワクする街へ。」というミッションのもとで進行中のチャレンジについて学んだ。また、2030年春の開業を目指す新アリーナの建設予定地では、これからの街づくりの可能性を肌で感じ静岡の未来を模索した。



フィールドワークの様子

試合開始前の見学では、会場の舞台裏を垣間見た後、ベルテックス静岡の試合を観戦。選手たちのプレーを間近で見守り、スタジアムの雰囲気を通じてクラブの本当の姿をリアルに理解した。実際のベルテックスファンたちの熱量を体感したプロ人材たちは、この日の経験を踏まえてプレゼンテーションに臨んだ。



「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」の様子

会議当日は、マーケティングやデジタル、旅行企画など、異業種で活躍する8名のプロ人材が次々と登壇。前日の視察で得た気づきを活かし、食を起点とした事業やファンとの接点増加施策、観光業を巻き込んで街全体をホームアリーナ化するなど、さまざまな切り口から事業のアイデアをプレゼンテーションした。都市部の知見と地域への想いが交わる中で、静岡の未来、そしてベルテックス静岡の成長につながる提案が行われた。



「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」の様子

主なプレゼン内容として、グローバル戦略・M＆A・スポーツビジネスのプロ人材では、試合の再観戦をするきっかけ・導線を工夫し、チームの「推し」を作る仕組みを提案。コミュニティ起点の事業開発・PMのプロ人材は、「ベルメシ（飯）」ブランドを最大の資産とし、食を起点としたコミュニティ強化施策を打ち出した。事業再生・新規事業・資金調達のプロ人材は、ベルテックス静岡を核とした「スポーツ×観光×地域企業」モデルを構築し、街全体をホームアリーナにする構想を示した。デジタルマーケティング・DX支援のプロ人材は、「観光・食」×「エンタメ」の融合モデルを通じて、街のタッチポイントをチケット販売チャネルに変えるアイデアを発表した。



「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」の様子

商品企画・マーケティング戦略・組織マネジメントのプロ人材は、今ある資産を最大化する関連イベントの開催によって、地域を巻き込むチーム運営を目指す考えを述べた。人材コンサルティング・組織開発のプロ人材では、ベルテックス静岡を盛り上げる「ブースター（ファン）」と「選手」「チーム」が共に成長する仕組み作りをプレゼンした。旅行企画・運営・マーケティングのプロ人材は、ベルテックス静岡を、プロバスケチームから「感情増幅のプラットフォーム」へと広げていく事業プランを紹介。新規事業戦略・DX・AI活用のプロ人材は、街とクラブをつなぐDXファンコミュニティの構築を提案した。



左から：VELTEXスポーツエンタープライズ 執行役員の志村優太氏、プロ人材の長尾龍之介氏、VELTEXスポーツエンタープライズ 人事責任者の加藤大貴氏

すべてのプレゼンテーションが終了すると、特別賞として、SNSの更新回数が他チームに比べて少ないというベルテックス静岡の課題を指摘し、フォロワー増加施策などを通じてファンとの接点を増やしていく事業アイデアを提案したプロ人材の長尾龍之介氏に、「グッドアイデア賞」が贈られた。



VELTEXスポーツエンタープライズ 執行役員の志村優太氏

最後に、VELTEXスポーツエンタープライズ 執行役員の志村優太氏は、「今回提案してもらった内容は、どれも解像度が高いものばかりで、実際に取り組んでいかなければならないと強く感じている。当社にとってこの会議は、すべてが学びの時間だったと思う。今回の取り組みをきっかけに出会えたプロ人材とは、今後も関係性を続けていきたい」と、引き続きプロ人材との共創を推進していく考えを示した。



「高校生が考える『日本一ワクワクする街へ〜10年後の静岡を考えよう〜』ワークショップ」の様子

なお、2月7日・8日に行われたベルテックス静岡と信州ブレイブウォリアーズの試合では、パーソルが冠協賛し、「パーソルDAY」が開催された。試合会場のサブアリーナでは、高校生向けのキャリア教育や、地域企業向けの複業人材活用の情報発信などの各種プログラムを実施。その中の1つ「高校生が考える『日本一ワクワクする街へ〜10年後の静岡を考えよう〜』ワークショップ」では、高校生たちが、「日本一ワクワクする街へ」をテーマに高校生の視点でベルテックス静岡および静岡の未来について考えた。このワークショップで出た視点・アイデアが、今回のプロ人材による本格的な提案へとつながったという。

パーソルキャリア＝https://www.persol-career.co.jp/

HiPro＝https://hipro-job.jp/

ベルテックス静岡＝https://veltex.co.jp/