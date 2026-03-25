俳優鈴木亮平が２５日、Ｘ（ツイッター）投稿し、前日２４日に突然出没した鈴木の「なりすましＸ」アカウントが青色の公式マークを付与されていることにツッコミを入れた。

「いやＸ！なにやってんだＸ！なりすましアカウントだからそれ！」

前日に突然出没した「なりすまし」アカウントは、「鈴木亮平【リ】」を名乗り、アイコン写真も鈴木のＣＭショット、メイン画像も「劇場版『ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ〜走る緊急救命室〜』」のものに。

プロフィールに「リブート（なりすまし）アカウントです」と堂々と記し、「皆さんこんにちは鈴木亮平です」と投稿して、２９日に最終回を迎えるＴＢＳドラマ「リブート」の結末予想のアンケートを開催。

Ｘ公式マークをゲットし「Ｘから認証頂きました」と喜んでいる。

その後にアカウント名を「鈴木亮平改」に変えて、再びドラマ「リブート」投稿を連発している。

なお、この当該アカウントは「＠Ｋ＿Ｍａｔｓｕｙａｍａ２０２３」。過去投稿をたどると、俳優松山ケンイチの公式Ｘの投稿が現れる。

ドラマ「リブート」は松山ケンイチ演じる早瀬陸が、鈴木演じる儀堂歩の姿となって生まれ変わって事件の黒幕を追い、次回が最終回。

本物の鈴木亮平が「ついに私のふりをして自分のドラマの宣伝まで始めました。こんな不正を許すな」と抗議し、笑いが広がっている。