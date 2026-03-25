投資家の桐谷さん「7%強の利回り」保有株を紹介で反響 優待券で買った品物に「さすが」「調べてみます」

投資家の桐谷さん「7%強の利回り」保有株を紹介で反響 優待券で買った品物に「さすが」「調べてみます」