「ボートレースチケットショップ鳥取開設１４周年記念 鳥取市長杯」（２５日、尼崎）

優勝戦が行われ、インから逃げ切った西島義則（６４）＝広島・４９期・Ａ１＝が、今年は２節前のまるがめ一般戦に次ぐ２回目、通算では１０３回目の優勝を飾った。ちなみにボートレースの最年長優勝者は加藤峻二（引退）の７１歳。

ＳＧ７冠、Ｇ１Ｖ１６を誇る西島だが、今期に入って、１１月の蒲郡、２月の宮島でフライングをして、現在はＦ２の身。このあと、地元の宮島ボートで開催される「プレミアムＧ１・第２７回マスターズチャンピオン」（４月２１〜２６日）出場を控えるうえに、その翌日の２７日からは６０日間という長いフライング辞退期間に入るため、スタートが慎重にならざるを得ないという状況。しかし、そんななかでの美酒で「スタートは速いかなと思ったのでちょっと置きに行ったけど、体感的には入っていると思っていた」と終わってみればコンマ１１のトップスタートでの圧勝劇だった。

表彰式では司会者から家族のことを聞かれ「子どもも（レーサーに）なりたがっているようで…。僕は８０歳までは頑張りたいと思っている」と宣言して場内を沸かせた。

このあとは４月１１日からの鳴門一般戦（６日間開催）に参加し、いよいよ地元での大舞台を迎える。６４歳、衰えるどころかますます進化するレジェンドから目が離せない。