ルイス・ハミルトンがフェラーリで大黒ふ頭に降臨！　F1日本グランプリ今週末いよいよ開幕　レーシングブルズ、ハースは“特別マシン”お披露目

3月27日〜29日に三重・鈴鹿サーキットで開催されるF1™︎第3戦日本グランプリを前に、関連イベントなどでムードが高まる中、“車好きのメッカ”としても知られる首都高・大黒ふ頭にレジェンドドライバーが現れ、一時騒然となりました。

夜の首都高・大黒ふ頭に現れた真っ赤なフェラーリに集まる大勢の人の姿。

乗っているのは、フェラーリのドライバー、ルイス・ハミルトン選手です。

突然のレジェンドの登場に首都高が騒然となりました。

そして、東京・原宿で多くの人がカメラを構えていたのは、日本グランプリ限定のスペシャルカラーリングが施されたレーシングブルズのF1™マシンです。

日本開催ということで、F1と書道がコラボレーション。

車体には「日本」そして「翼」など、力強い文字が刻まれています。

イベントには、レーシングブルズのドライバー、ローソン選手とリンドブラッド選手も登場しました。

そして、東京ミッドタウンにもたくさんのファンの姿がありました。

ここで発表されたのが、F1と日本が誇る映画「ゴジラ」のスペシャルコラボです。

日本が生んだキングオブモンスター、ゴジラ。

アメリカのF1チーム・ハースが日本グランプリを戦うためのスペシャルカラーリングを24日、世界で初公開しました。

車体には火を吐くゴジラもあしらわれ、ドライバーを後押しするような特別仕様となっています。