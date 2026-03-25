¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡Ö¥É¥¬¥ó¡ª¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¹ì¤¯¡íÇúÈ¯²»¡í ¤Ä¤¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿£µÇ¯ÌÜ¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡¦ÂçÃÝÉ÷²í¤Î²øÊª¤Ö¤ê
¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¶â¤ÎÍñ£¡Á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÃÝÉ÷²í
¡¡º£¤ä¡¢¥×¥íÌîµå¥¥ã¥ó¥×¤Î¸½¾ì¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±à¤Î¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ÐÅ¹¤Î¥Æ¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¬¥á¥¤¥óµå¾ì¤Î¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¤ÎÆ°Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆóÌîµå¾ì¤â¡¢Î¦¾å¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¡¢´Ö¶á¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¶»Ìö¤ë¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£
¡¡¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈþÌ£¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö½ÐÅ¹¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ°Ü¤ê¤¬¤·¤Æº¤¤ë¤³¤È¡¢º¤¤ë¤³¤È¡£¤µ¤ó¤¶¤óÌÂ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖµÜºê¿ÉÌÍ¡×¤ÇÂÎÆâ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Åâ¿É»Ò¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿´Å¿É¾ßÌýÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢ºÙ¤á¤ÎÃæ²ÚÌÍ......¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¤¿¤é¤·¤Æ¤¹¤¹¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤à¤»ÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê»É·ã¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£³Û¤«¤é¿á¤½Ð¤¹´À¤¬¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¡£
¡¡¤½¤Î²£¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢µÜºêÌ¾Êª¤ÎÆù´¬¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¡£¤³¤³¤Ï¥ï¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ú¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯ÇúÈ¯²»¡Û
¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÃÝÉ÷²í¡¡photo by Nikkan sports
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤âÃæÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅêµåÎý½¬¤â°ì·³¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ä´À°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡
¡¡¤ª¤â¤Ë°ì·³¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬¿Ø¼è¤ë¡Ö±ü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢Î©¤ÁÂØ¤ï¤ê¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£º£µ¨14Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÅìÉÍµð¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜÀ²¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢¿ù»³°ì¼ù¡¢Èø·Á¿òÅÍ¤È¤Ä¤Å¤¡¢±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¤¬¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Î¼êÁ°¤«¤é¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¿¤Ó¡×¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Êá¼ê¤¬¹½¤¨¤ë¥ß¥Ã¥È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ë¾åÂô¤ÎÀ©µåÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±ß½Ï¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤¦´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Êáµå²»¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö¥º¥Ð¥ó¡×¤È¤«¡Ö¥É¥¹¥ó¡×¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¥É¥¬¥ó¡ª¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Êáµå²»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í"ÇúÈ¯²»"¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»þ¤Ë²¿µå¤âÂ³¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤Î²»¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë"ÄË¤¤²»"¤À¡£
¡¡»ä¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¹äÏÓ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢»³¸ý½Ó¡ÊÌø¥ö±º¢ª²£ÉÍ£±°Ì¡Ë¡¢»³²¼½ØÊ¿Âç¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¢ª¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£±°Ì¡Ë......¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°½Ð¤Î¿ù»³°ì¼ù¡Ê½Ù²ÏÁí¹ç¢ª»°É©½Å¹©¹Åç¢ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²°Ì¡Ë¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡¡Êáµå¤·¤¿»þ¤Î´¶¿¨¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÀÐ¡×¡£¹Åµå¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¹Å¤¯¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°ãÏÂ´¶¤òÈ¼¤¦¤¹¤´¤¤ÇË²õÎÏ¡£¤¤Ã¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¹¤´¤¤²»¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤¿Èà¤â¡¢¥ß¥Ã¥È¤ò¤Ï¤á¤ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¹ü¤¬Ê´ºÕ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Ï¤º¤À¡£¡ÚÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇµÞ¹ß²¼¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏËâµå¡Û
¡¡ÂçÃÝÉ÷²í¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤é2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º£µ¨£µÇ¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¡£¸½ºß¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤À¤¬¡¢Ç¯¼¡¤Ç¸À¤¨¤ÐÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤À¡£
¡¡
¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÊáµå²»¤Î¼¡¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ò¥¸¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¢¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»×¤¤¤¤ê°ú¤Ã¤«¤±¤½¤¦¤ÊÏÓ¤Î¿¶¤ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇµÞ¤Ë¿¿²¼¤Ø¤ÈÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖËâµå¡×¤À¡£
¡¡Íîº¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢Êá¼ê¤Ï¤¤Ã¤ÈÃÏÌÌ¤Ë»É¤µ¤ë¤è¤¦¤ÊÍî²¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ï¡¢°ì·³¤Ç¤â¾¡Ééµå¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÃÝ¤ÏÊ¡Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¹â¹»»þÂå¡Ê¸÷Æî¡Ë¤ÏÌµÌ¾¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«......¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Îº¢¡×
¡¡¤¢¤ëµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃÝ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤¤¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤È¤«¡¢Ê»»¦¥×¥ì¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¥Ð¥º¡¼¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÓ¤Î¤¿¤¿¤ß¹þ¤ß¤¬¤¹¤´¤¯¸ú¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤·¤¿¤é¿¤Ó¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¡......¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤ÎÆ±´ü¤ËÌºÌÚÏ¡¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£±°Ì¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤â²¼µéÀ¸¤Îº¢¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌºÌÚ¤â°ïºà¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Î¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡Åö»þ¡¢½õ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Â¼À¥¸ø»°¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃÝ¤À¤Ã¤¿¡£Â¼À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Åê¤²¤ë¤È¥Ò¥¸¤¬ÄË¤ß¡¢¤Þ¤¿Åê¤²¤ë¤ÈÄË¤à......¤½¤ó¤Ê·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç£³Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Ò¥¸¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï²¼µéÀ¸¤Îº¢¤ÎÆóÅÙ¤À¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú¤Û¤ó¤È¤Ï±£¤·¶Ì¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡¼ê½Ñ¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢4Ç¯½Õ¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÁ°¤Ë¤Ï¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ç140¥¥í¸åÈ¾¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÁÇ¼Á¤ÎÊÒÎÚ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï"±£¤·¶Ì"¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í......¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç150¥¥í¶á¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ê¤ã¤¢¡¢»ÙÇÛ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³Í¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤Î½Õ¤Î¼ÂÀï¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÍº¡¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤äÆüËÜÀ½»æÀÐ´¬¤ò150¥¥íÄ¶¤Î²÷Â®µå¤Ç°µÅÝ¡£¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë¶É¡¢2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£µ°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡Ö£µ°Ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ®½Å¤Ê»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï³Í¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤À¤¬ÆþÃÄÄ¾¸å¤Î2022Ç¯£±·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¡¢£´·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢µÜºê¤Ç¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤äÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2024Ç¯£³·î¤Ë¸ª¹Ã²¼¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇºÆ¤ÓÎ¥Ã¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â£··î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Æó·³Àï¤Ç½é¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤âÆó·³Àï¤Ç10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£¸·î¤«¤é¤Ï¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢£µ»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î¤¤¤¤»þ¤ÎÂçÃÝ¤òÃÎ¤ëµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦´üÂÔ¤ò¤³¤á¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¾õÂÖ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¥Ò¥¸¤äÏÆÊ¢¤Î¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼¤¯Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤ä¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¸¡¹¤È¥³¥Ä¥³¥ÄÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë»þ¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÃÝ¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ø¥Ö¥Á¥å¥Ã¡ª¡Ù¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡»ä¤âµÜ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÃÝ¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡ÖÅìËÌ¿Í¡×¤À¤í¤¦¡£Áª¼êÌ¾´Õ¤ò¸«¤¿¤é¡¢²¹ÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ÎÂçÃÝ¤¬¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ÎÉ½¾ð¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤À¤±¤Éº¬µ¤¶¯¤µ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Î½Å¤¿¤¤£³·å¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òºÆ¤Ó£²·å¤ËÌá¤¹¤È¤³¤í¤«¤é¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£¿ÍÀ¸¡¢Â¿¾¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏÆ»¤Ë¿ÉÊú¶¯¤¯ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¼Ô¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï°ìÈÖÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉáÊ×¤Î¿¿Íý¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â²¿¿Í¤â¤Î¡ÖÃÙºé¤¡×¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£