BTS、カムバックに“桁違い”の反響！ソーシャル言及数が驚異の26億2000万件を記録

世界中がBTSの帰還を目の当たりにした。

オンラインはBTS関連のキーワードで埋め尽くされ、あらゆる指標で圧倒的な話題性と影響力を示した。

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今回のカムバックは、単なる新曲発表にとどまらず、世界各地に韓国文化を広める契機ともなっている。

BTSは3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日には光化門（クァンファムン）広場一帯で「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催した。

3月25日、この公演を生中継したNetflixの発表によると、同イベントは当日だけで1840万人が視聴。公演終了後に配信された映像は、24の国・地域で週間ランキング1位を記録し、80の国・地域でトップ10入りを果たした。

（写真知恵今日＝BIGHIT MUSIC）BTS

オンラインでの反応も爆発的だった。公演前後にNetflixが集計したBTS関連のソーシャル言及数は、実に26億2000万件に達した。これは過去のNetflixライブプロジェクト最多記録（『ジェイク・ポールvsアンソニー・ジョシュア』の12億5000万件）を大きく上回る歴代最高値だ。

世界中のファンが同一のハッシュタグやメッセージをリアルタイムで共有し、その影響力をさらに拡大させた点でも大きな意味を持つ。

また、5thフルアルバム『ARIRANG』と光化門公演をきっかけに、韓国文化やソウルのランドマークへの関心も急増した。ソーシャルリスニング分析によると、3月17日から23日にかけて、景福宮、崇礼門、国楽、聖徳大王神鐘、世宗大王といったキーワードの英語での言及量が大幅に増加。特に直近30日間の言及の約80〜90％が、BTSのカムバック前後に集中していたという。

中でも「世宗大王」は、21日基準で前日比約630％増と急増。これは公演会場である光化門広場の影響とみられる。またアルバムと連動し、「聖徳大王神鐘」や「白凡・金九」など、海外ではなじみの薄いキーワードにも短期間で関心が集まったことが確認された。

なお、BTSは3月24日、グローバル音楽配信プラットフォームSpotifyと共同で開催したイベント「Spotify X BTS：SWIMSIDE」を成功裏に終えた。

さらに26日と27日（現地時間）には、アメリカNBCの人気番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』にグループとして出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）