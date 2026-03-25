ＴＯＫＩＯの解散から９か月。福島県は２５日、２０２１年に設置した「ＴＯＫＩＯ課」の名称を使用しないと県の公式サイトで発表し、担当者がスポーツ報知の取材に経緯を明かした。

同課はグループでレギュラー出演していた日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」のロケ地「ＤＡＳＨ村」があった縁で２０２１年に設置。ＴＯＫＩＯのメンバーだった城島茂、国分太一、松岡昌宏は東日本大震災の被災地となった福島の復興支援などを行ってきたが、昨年６月に国分がコンプライアンス違反を理由に「―ＤＡＳＨ！！」など番組を降板し、無期限活動休止。同月中にグループも解散した。

県は解散直後に城島、松岡に対して「ＴＯＫＩＯ解散後も変わらず福島県を応援していただきたい、力を貸していただきたいと考えている」とコメント。内堀雅雄知事も定例会見で「今あちらの方（城島、松岡）は厳しい状況にあって、まだ結論を出せる状況ではないんだろうなという風に受け止めています。今後の状況を見ながら、どういった考えをまとめられるか見守っていきたいと考えております」と話していた。

２人は今年に入ってから事務所を通じて「今後も引き続き、福島県の復興に協力したい」と連絡。県は「それぞれから意向を示していただいた」とし「元々ＴＯＫＩＯ課はバーチャルな組織で、２人やＴＯＫＩＯが福島で何かをするときの橋渡し役。変わらずにやっていく。関係性は変わらない」と説明。「グループＴＯＫＩＯは解散していることから、今後は『ＴＯＫＩＯ課』という名称は使用いたしません」とした。

◆公式サイトの発表全文

【城島茂さん、松岡昌宏さんとの連携について】

城島茂さん、松岡昌宏さんとの連携につきましては、令和７年６月２５日付けで「ＴＯＫＩＯ解散後も変わらず福島県を応援していただきたい、力を貸していただきたいと考えている。」との福島県の考え方を公表しておりましたが、城島さん、松岡さんから「今後も引き続き、福島県の復興に協力したい」との御意向を示していただきました。

これからも、城島さん、松岡さんと福島県の関係性は変わりませんが、グループＴＯＫＩＯは解散していることから、今後は「ＴＯＫＩＯ課」という名称は使用いたしません。

ＴＯＫＩＯ課の機能（城島さん、松岡さんが福島県内で実現したいことがある際の福島県庁としての窓口）は引き続き風評・風化戦略室が担ってまいります。