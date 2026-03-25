朝ドラ『ばけばけ』総回収！主題歌の1番と2番が変わった理由、サワの存在、ハーンの功績にセツが隠れていた背景

朝にしては薄暗いロウソクだけが灯る中、『耳なし芳一』の一節から始まった連続テレビ小説『ばけばけ』は、いつもとちょっと違う朝ドラだった。

大きな事件が起こるわけでもなく、偉業を成し遂げた女性を描くわけでもない。登場人物はすべて悪人でも善人でもない。それなのに、それぞれのキャラクターの心の機微を、いいも悪いも、わからないも丁寧に描き、『ばけばけ』沼にハマっていく人が続出した。

そんな『ばけばけ』も残すところわずか、最終盤を迎えている。東京に移り住み、ついに『怪談』が完成したヘブン（トミー・バストウ）とトキ（郄石あかり）。しかし、そんな喜びもつかの間、ヘブンはトキと子どもたちを残し亡くなってしまう。3月24日に放映された第122回のトキとヘブンの夕日の中の縁側での場面は、初めて2人が心を交わし手を繋いだ宍道湖での夕日の場面と重なり、多くの人の涙を誘った。笑ったり転んだりの2人の人生だったが、ヘブンを看取った後のトキ……。果たしてどのような結末を迎えるのだろうか。

記事では、前編に引き続き、『ばけばけ』制作統括の橋爪國臣氏に大ヒットとなったテーマ曲や制作過程でのこだわり、そこで生まれた化学反応などについて話を聞く。

朝ドラ史に残る名テーマ曲が生まれた背景

「毎日難儀なことばかり 泣き疲れ眠るだけ」

朝ドラの主題歌としては、異例の歌い出しだ。ハンバート ハンバートが歌う『笑ったり転んだり』は、放送開始以来、幅広い世代の心をつかんできた。2026年2月23日放送のNHK特番『ハンバート ハンバートと「笑ったり転んだり」を語ったり♪』では誕生秘話が明かされたが、橋爪氏はその選択の背景をこう語る。

「有名アーティストにお願いをして、そのアーティストが本来持っている力でドラマをプロモーションし、盛り上げていく考え方もあると思います。でも今回は、主題歌がドラマと一体となって存在してほしい、どんな回にこの歌が入っても、そのテーマ性みたいなものが見えてくる――そんな主題歌にしたいと思いました」

オファーのきっかけは演出の村橋直樹氏がハンバート ハンバートの楽曲『おなじ話』とセツさんの著書『思い出の記』の距離感がぴったり重なると感じたことだった。橋爪氏はハンバート ハンバートの公式ホームページの「お問い合わせ」欄から依頼文を送った。その後の打ち合わせで橋爪氏と村橋氏が伝えたのは「『思い出の記』を読んで曲を作ってください」というただ一言。細かいオーダーは一切なかった。ハンバート ハンバートとともに松江の取材も行い、4ヵ月後に届いたデモテープを聴いた村橋氏は涙を流したという。それが『笑ったり転んだり』だった。

主題歌とドラマの間には、深い往還がある。番組では、2025年12月26日に放送されたトキとヘブンが松江を歩きながら思いを通わせるあの散歩のシーンは、この曲の歌詞「散歩しましょうか」から着想を得て生まれた場面だという。主題歌がドラマの名場面を生み、ドラマが主題歌を毎朝育てていく。

主題歌の尺についても橋爪氏は明かす。主に月曜に放送するものはスタッフクレジットが流れる分、通常より長い約90秒で制作されており、歌詞の1番と2番の歌い出しの使い分けには演出上の意図だけでなく物理的な理由もある。

「物語に歌詞を合わせたときもあるし、物語の気持ちが落ち着く回は意図的に長いバージョンを使うこともある、一方で、尺の調整という物理的な理由のときもあります。どっちの要素もあって、100%どちらかというわけじゃない。ただ、内容と歌詞が思わず結びついたりすることで、このドラマがより良くなるといったことも起きていると思っています」

ヘブンが亡くなった第122回では主題歌は使われなかった。これもあえての選択だったのだろう。ドラマの最終盤にもまだまだ主題歌との化学反応を再び見せてくれるのだろうか。

社会からの偏見をどう描くか

ドラマの前半で「語る側」として生きていたトキが、後半は「見られる側・語られる側」へと転じていく。梶谷による新聞連載でトキとヘブンが有名になって以降、2人の日常は、“公共で消費されるもの”へと変わっていく。自分たちでは制御できない文脈の中に置かれていく構造は、現代のSNS環境と鋭く重なる。この主人公の構造上の特異性について橋爪氏はこう語る。

「八雲の妻であったセツさんにも“ラシャメン”として世間から厳しい目でみられるような問題は起きていたという記録もあり、子孫である小泉凡さんに許可をいただいて物語の中に入れ込みました。実際には、セツさんに対する周囲の反応は、比較的早い段階に起こっていたと思います。

ですが、それらの問題を最初から描いてしまうと、社会的な偏見や軋轢を乗り越えて結びついた2人に見えてしまうと思いました。それもひとつの物語かもしれませんが、今回は、それぞれに切り分け、濁りがない2人の心の結びつきを描きたいと考えました。2人の恋が成就し、2人の気持ちの問題が解決した後に、社会の中で2人はどう見えるのかという物語を描く、そういう形で切り分けることにしました」

「語られる側」になったトキを軸に、友人・野津サワ（円井わん）となみ（さとうほなみ）という、川の南側で貧しさとともに生きていた女3人の関係が大きく動き出す。結婚による経済格差、ライフステージのすれ違い……。トキが有名人の妻になったことで生じる微妙な距離――3人は完全に水平な関係ではなかった。

男と一緒になることで川の向こうの世界に行ったトキとなみにとって、自分の力で現実を変えようとするサワは「自分たちにはなれないもの、ある種の希望の存在」でもあっただろう。いつかまた学校で勉強したいと夢想するとき、トキはサワに教えてもらう場面を思い浮かべる。トキにとってサワはいつも頼りになる存在であり、応援したい思いと憧れもある、「対等でありながら、少し自分たちより先の時代を行く」存在なのかもしれない。

それは、完全に同じ場所に並ぶ水平の関係だけが友情ではないと感じさせる描き方でもある。しかし、やがてトキが世間から白い目で見られ、誹謗中傷にさらされたとき、手を差し伸べるのはずっと友達だったサワやなみだった。

そして第122回、ヘブンを弔った後の場面では、サワの存在がトキにとっていかに大きいかが描かれていた。さまざまな思いや経緯を経ても、トキはサワの前では悲しみやうらめしさを吐露できる存在だったのだ。

サワとみなをしっかりと描いた理由

主要スタッフを男性が占める本作のチームが、女性特有の友情の機微をどう描くか、悩みはあったのだろうか。

「女性だけの話ではなく、男同士でも、就職などで経済格差が生まれ、昔から仲の良かった友人と疎遠になってしまうような例はたくさんある。サワとなみの結末は決めずに撮影を進め、2人の芝居を見て変えていったところもありました。

トキが幸せになり、川の向こうの世界に行くことで、距離ができてしまう。実はトキが誹謗中傷を受ける噂のきっかけがサワだったという案も最初はありました。あくまでも、悪意や嫉妬の意図ではなく、きっかけという形です。結局、その案は採用しなかったのですが、トキ・サワ・なみ、それぞれの生き方があって、色々あるんだけど、最終的にそれぞれの幸せが見えるような形にしたいと思いました」

「応援や期待が逆に呪いの言葉になってしまうことがある」とも橋爪氏は語る。例えば、なみが身請けをされ遊郭を出て行く際の挨拶で、サワに言った「あんたは違うもんね」は、嫌みや突き放した言葉ではなく、サワへの憧れや期待からだったろう。しかし、そうしたサワへの期待もまた、サワを追い込んでしまう一因になる。

「自分自身もそうなんですが、『私はこうでなきゃいけない』というこだわりが、呪いとなって本人を縛ってしまうことはありますよね。その呪いの言葉を外すことができれば、ずっと楽になるのに、そこに拘泥してしまう。サワは庄田（濱正悟）の最初のプロポーズを受け入れられなかった。好きだったのにトキのようなシンデレラにはなれないと号泣するシーンは、応援の言葉が呪いに変わる瞬間そのものです。

なみもそうだし、ほかの登場人物もそうですが、それぞれの生き方や考えが見えたらいいな、みんなが自分の姿や自分の生き方を見つけられるような作りにしたいなと思いました」

世界基準の映像美にこだわった

『ばけばけ』の初回の放送の冒頭場面を覚えているだろうか。ほの暗い中、ロウソクの光の中にいる男女。次の瞬間、『耳なし芳一』の語りとともにトキの表情がロウソクの炎に揺らめく。

また、第23回では、ヘブンが憧れの“神々の国の首都”である松江で初めて体感する朝の場面が描かれる。米をつく音、夜が明け切らぬ町並みのさまざまな生活の音……。小泉八雲の著書『知られぬ日本の面影』で描かれる世界をそのまま映像で再現した。SNSにも「今までの朝ドラとは違う映像美」という声も数多く上がった。

橋爪氏は「ワールドスタンダードなクオリティ」を目指したと語る。世界中の人に見てもらいたいという思いが、朝ドラとしては異例の光と影の設計につながった。

「実際の小泉八雲とセツが感じていた日本や松江の美しさを映像の表現としてやりたいと思いました。なので、実物そのものと言うより、彼らの目を通したファンタジーの要素もあるかもしれません。テイストとして上品さが保たれていると感じてもらえるのはそういう設計があったからだと思います」

夫の功績にセツが隠れていた理由

ところで、「うらめしさ」と言えば、ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーンは、自身の著書に妻セツさんの名前をほとんど記さなかったという。

これはセツさんだけではなく、日本だけでもなく、世界中で画家や作家といった芸術家たちを支え、創作活動にインスピレーションを与えた女性たちの存在があった。その女性たちの多くは、名前を歴史の中に残すことなく、消えていった。

フカディオ・ハーンや小泉八雲という名前は歴史に残り、世界で知られる存在となったが、セツさんの名前を今回初めて知った人も多かったことだろう。朝ドラで「セツさんを描く」ことは、社会的にずっといないもののようにされてきた女性を現代に蘇らせることでもある。この「うらめしさ」について橋爪さんはどう思っているのだろうか。

「なぜ妻の名前を出さなかったのか、に正解はなく、確立した学説があるわけでもないようです。実はラフカディオ・ハーンの著作物には、セツさん以外の家族の名前は出てきます。研究によると、実際にはセツさんがしたことを、他の人の名前で書かれている部分も多いそうです。これは私自身の見解ですが、セツさんなしでは自分が成り立たないほどの存在だからこそ、名前を出せなかったのではないかとも考えられます。当たり前になっていたというか、一体化していたというか。

または、身近な家族から聞いた話というよりも、フィールドワークや文献や専門家から聞いた話としたほうが重みと説得力がある文章にできると考えた、もしかするとその程度のことだったかもしれません。いずれにしても、ラフカディオ・ハーンはずっと理想の母親の愛情を追い求め続けていた人間で、セツさんと出会うことによってようやく心の安定を得て、そこから日本を題材にした深い作品が生まれていきました。少なくとも、ドラマの中のヘブン自身はトキと同化し、2人で1人のようなつながりがあったと感じていると思います」

２人が同化していく感覚は、ドラマの撮影中、感じられたという。

「郄石さんとトミーの2人は、撮影を通じてそういう関係になっていったと思います。セツさんと八雲には、2人の仲だけで通じる『ヘルンさん言葉』というものがあって、2人の間の波長みたいなもので会話ができる。郄石さんとトミーの間にもそういった空気があって、会話しなくてもわかり合える関係になっていたと感じました。それが役に出ていると思います」

歴史の中で消えていったセツさんの名前を、ドラマとして現代に蘇らせること。それこそ、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」--「うらめしい」と「すばらしい」、この２つの感情を手放さないまま生きた夫婦の物語は、残りわずかな放送期間も、視聴者の心に静かに刻まれ続けるに違いない。

【前編】朝ドラ『ばけばけ』の設計図。「この世はうらめしい。けど、すばらしい」最後まで笑い、「愛しさとうらめしさ」が共存した