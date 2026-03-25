サファリといえば栄光への5000キロ

さる3月12日から3月15日にかけて開催された世界ラリー選手権（WRC）第3戦サファリ・ラリー・ケニアで、『GRヤリス・ラリー1』を駆る勝田貴元選手が、自身初となるWRCラリー総合優勝を遂げたニュースはまだ記憶にも新しいですが、それにしてもトヨタ、強いですね。

【画像】頑張れダットサン・ワークス！筆者の自宅にある2代目バイオレットの1/43レジンキット 全14枚

今年のWRC開幕戦から3連勝。そして、サファリ・ラリーに関して言えば2021年から実に6連覇。いやもう、『ラリーと言えばトヨタ』、『サファリといえばトヨタ（TGR-WRT）』であります。



筆者は「頑張れ、ダットサン・ワークス!!」なんてマインドで育った世代です。 長尾循

と、そんな昨今のWRC情勢でありますが、その一方で『ラリーといえばダットサン』、『サファリといえば栄光への5000キロ』、なんて時代を思い出す、年季の入ったラリー・ファンもいらっしゃるのではないかと。

かく言う私もまた、モンテカルロ・ラリーのSR311やサファリ・ラリーの410や510の活躍を雑誌で見て「頑張れ、ダットサン・ワークス!!」なんてマインドで育った世代。そんなクルマ好き少年だったものですから、今でもあの頃の日産車の活躍は強く印象に残っているのです。

ラリーの世界で活躍した二代目バイオレット

そんな日産の歴代ラリー車の中でも特に気になっているのが、A10バイオレット。710系として知られる初代バイオレットに替わり1977年にデビューした2代目モデルですね。実車の現役当時、こいつを手に入れてラリー車風に仕上げようかと考えたこともあるくらい。

気をてらったデザインが不評だった先代の710系に対し、510を思わせるボクシーでシンプルなデザインを纏って登場した2代目バイオレットは、言ってみれば良くも悪くも中庸なセダンで、今となってはヒストリックカーイベントなどでも、ほとんど目にすることのない地味なモデルです。



『ラリーといえばダットサン』、『サファリといえば栄光への5000キロ』ですね。 長尾循

そんな2代目バイオレットですが、逆にラリーの世界では大きな活躍を見せたことは皆さんもよくご存知の通り。1978年、初のサファリ・ラリー参戦で総合3位&クラス優勝に輝いたA10バイオレットは徐々に戦闘力を上げ、翌年1979年のサファリでついに総合優勝。

さらにクラス優勝とチーム賞も獲得と、これは日産にとって6年ぶりの完全制覇でした。A10バイオレットの活躍はその後も続き、ことサファリ・ラリーに関しては実に1982年まで4年連続で総合優勝という快挙を成し遂げています。

ファンとしてはこの時期「ダットサンがついに世界ラリー選手権王者になるか？」と期待も膨らみましたが、残念ながらそこは叶わず、1979〜1981年まで、3年続けてマニファクチャラーチャンピオンシップ2位、という結果となっています（1982年は3位）。

モデルカーの数はずいぶん少ない印象

というわけで、WRCの世界で一時代を築いたA10バイオレットではありますが、僅差で年間チャンピオンマシンにはなれず、もともとがごくフツーの小型セダンであることもあり、そのモデルカーとなるとその数はずいぶん少ない印象です。

特に実車の現役時代はミニカーやプラモデルの素材として、ほとんど取り上げられることはありませんでした。もしイメージリーダー的にLZ20Bを搭載したオーバーフェンダー仕様のロードカーが市販でもされていたら、A10バイオレットに対する印象はまたガラリと異なったのでしょうが、まぁそれは好きものの妄想。



筆者の自宅にある、『ミニ・レーシング』から発売されていた1/43レジンキット。 長尾循

ともあれ、同時期に活躍したフィアット131アバルトやフォード・エスコートなどに比べるとA10バイオレットのモデルは少ない、と。そんな中、数少ないA10バイオレットのモデルカーとしてリリースされていたのが『ミニ・レーシング』というメーカーから発売されていた1/43レジンキットです。

モチーフとなったのはラウノ・アルトーネン/ケビン・ゴームリー組の手により1981年のモンテカルロ・ラリーに出場したマシンで、そのリザルトは13位というものでした。

初めてこのキットを見かけた時は「1979〜1882年のサファリ・ウイナーじゃなくて、モンテ仕様ですか……」と、ちょっと残念に感じたのですが、それでも当時はA10バイオレットのモデルカーだということだけでも貴重だと思い手に入れたのです。

近年はお馴染みのブランドからリリース

1/43のレジン製組み立てキットというものにもあまり馴染みがなく、その組み立てには難儀しましたが、それでも完成させてみれば四角いボディに角ばったオーバーフェンダーとフォグランプを備えたラリー車然とした佇まいが実にカッコいい。出来上がったミニカーは簡単な情景仕立てにして、今でも自宅の一角に飾って楽しんでいます。

A10バイオレットの活躍も今は昔。やがてWRCの日本車の活躍はスバルvs三菱、そしてトヨタと、時代と共にその主役は次々と入れ替わっていきました。その現役時代にはモデルカーに恵まれなかったA10バイオレットですが、近年になってイクソやスパークといったお馴染みのブランドから、1/43スケールのミニカーが少しずつリリースされるようになっています。



こちらはスパークから発売されている1/43。1979年のウイナーカーです。 長尾循

中でもA10バイオレット快進撃の象徴とも言える1979年のサファリ・ラリー優勝車のモデル（スパーク製）は、つい最近手に入れたもの。個人的には、当時作ったモンテ仕様とこのサファリ優勝車、このつがいをもってバイオレットのラリーカーコレクションはひとまず完結であります。