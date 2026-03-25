浜辺美波、“印象ガラリ”おかっぱ風のヘアスタイルをファンが絶賛「幼い感じがとてもかわいい」「イメチェンしましたね！」
俳優の浜辺美波（25）が24日、自身のXを更新。“印象ガラリ”な赤髪おかっぱ風ヘアを公開した。
【写真】「幼い感じがとてもかわいい」“印象ガラリ”なおかっぱ風のヘアスタイルを披露した浜辺美波
「『JR東日本』CM第8弾！『明日のDESIGN 。広域品川圏篇』が公開されました」と告知した浜辺は、CM撮影のオフショットを公開。「今回からなんと！未来から来た娘、ヘアメイク＆スタイリングチェンジしてます 全体的にアシンメトリー」と、パツッとそろった前髪が印象的な赤髪を披露した。
浜辺は「今回もわくわくする未来がみえるCMとなっております よろしくおねがいいたします」とうれしそうにつづっている。
この姿にファンからは「幼い感じがとてもかわいい」「未来の娘ちゃんイメチェンしましたね！」「なにこのかわいい生き物 どんな髪型も似合うみーちゃん最強」「とってもステキ」「最強の可愛さ」などの声が寄せられている。
【写真】「幼い感じがとてもかわいい」“印象ガラリ”なおかっぱ風のヘアスタイルを披露した浜辺美波
「『JR東日本』CM第8弾！『明日のDESIGN 。広域品川圏篇』が公開されました」と告知した浜辺は、CM撮影のオフショットを公開。「今回からなんと！未来から来た娘、ヘアメイク＆スタイリングチェンジしてます 全体的にアシンメトリー」と、パツッとそろった前髪が印象的な赤髪を披露した。
浜辺は「今回もわくわくする未来がみえるCMとなっております よろしくおねがいいたします」とうれしそうにつづっている。
この姿にファンからは「幼い感じがとてもかわいい」「未来の娘ちゃんイメチェンしましたね！」「なにこのかわいい生き物 どんな髪型も似合うみーちゃん最強」「とってもステキ」「最強の可愛さ」などの声が寄せられている。