浜辺美波、“印象ガラリ”おかっぱ風のヘアスタイルをファンが絶賛「幼い感じがとてもかわいい」「イメチェンしましたね！」

浜辺美波、“印象ガラリ”おかっぱ風のヘアスタイルをファンが絶賛「幼い感じがとてもかわいい」「イメチェンしましたね！」