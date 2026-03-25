ジルスチュアート　ビューティサマーコレクション♡多幸感あふれる新作コスメ登場

初夏の光に包まれるような、ときめきあふれる新作が登場♡ジルスチュアート ビューティのサマーコレクションが、2026年4月3日（金）より発売されます。新チークを中心に、アイ・リップまでトータルで楽しめるラインナップは、まるでサマードレスのように軽やかで華やか。透明感と血色感を引き出し、季節の主役になれるメイクが叶います♪

主役は新チークコンパクト

ジルスチュアート クチュール ミックスブラッシュ コンパクト

全6種うち限定1種 価格：4,950円(税込)

ツヤとフォギー、異なる2つの質感と4色を自由に重ねることで、透明感あふれる仕上がりを実現。

シマーヴェールカラーはハイライトとしても使え、フォギーカラーはふんわり血色感を演出します。

球状パウダーによるソフトフォーカス効果で、毛穴をぼかしながら肌を美しく見せてくれるのも魅力です。

ジルスチュアート チークカラー ブラシ II

価格：2,750円(税込)

やわらかな肌あたりのブラシは、チークだけでなくハイライトやシェーディングにも対応。均一で美しい仕上がりをサポートします。

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目元＆リップも華やかに

ジルスチュアート ドレスドブルーム アイズ レディトゥブラッシュ※限定品

全2種 価格：6,600円(税込)

異なる質感とカラーを重ねることで、立体感のある印象的な目元へ。

ジルスチュアート アイダイヤモンド グリマー※限定色

価格：2,750円(税込)

淡いピーチピンクのきらめきで、透明感のあるまなざしを演出。

ジルスチュアート パステル リップスフレ※限定品

全4色 価格：3,520円(税込)

スフレのようなやわらかな質感で、ふんわり血色感のあるソフトマットな唇に。

ジルスチュアート ダズリング フラワーデュー グロス レディトゥブラッシュ※限定品

価格：3,300円(税込)

繊細なパールの輝きとツヤで、ぷっくりとした透明感のある唇を叶えます。

限定特典も見逃せない

4月3日（金）の発売日より、「クチュールミックスブラッシュコンパクト」と「チークカラーブラシII」をセットで購入すると、チーク専用チャームをプレゼント。

※数に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。

※「チーク専用チャーム」は対象となるアイテムの購入数にかかわらず、おひとり様一度のお会計につき最大2点までのお渡しとなります。

この夏、主役級のきらめきを♡

ジルスチュアート ビューティのサマーコレクションは、色と質感を自由に重ねて、自分らしい美しさを楽しめるラインナップ♡2026年4月3日（金）発売の新作で、メイクの幅をぐっと広げてくれます。日常にも特別な日にも寄り添うアイテムで、この夏だけのときめきをぜひ体験してみてください♪