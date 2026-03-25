元モーニング娘。の辻希美（38）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。育休中に同番組を見て思ったことを明かした。

水曜レギュラーの辻は25年5月28日の放送後に産休に入り、301日ぶりの出演、共演者に手料理を振る舞った。

「ぽいぽいトーク」で、ハリセンボン近藤春菜からの「休み中にハリセンボンが入ったの嫌だったっぽい」の問いに「△」の札を上げた辻。「テレビ見てて、えっ、私の居場所なくなったと思ったんですよ。正直、思ったんです。でも、今日一緒に料理作らせてもらって、なんか入れるかもって思って。一緒にやれせてもらえるんだったら、戻ってこれるかもって」と打ち明けた。

すると近藤は「だってキャラ全然違うもん。大丈夫だよ。（ハリセンボンの2人）どちらにも被らない」と言い、笑いが起きた。

続けてハライチ岩井勇気が「俺、むしろこっちかと思ってた」と話しながら、「このロケのオファーが行った時に、辻ちゃん的には私ってまだぽかぽかメンバーって認識ですか？って言ったっぽい」と聞くと、辻は「△」の札を上げた。

辻は「ぽかぽか」ホームページを調べ、「私、辞める流れだったのかなと思って調べたら、育休中って書いてあったんで、まだ戻れる？戻れない？みたいな」と打ち明けた。

そして「戻ったとしても迷惑をかけちゃうなと思って。子どもが5人になって。初めて5人になった洗礼を受けてて今。本当、1月、2月は胃腸炎とインフルエンザのダブルで、身動き取れなかったので。これは本当にレギュラーだったらヤバかったな」と打ち明けた。