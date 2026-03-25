【夫婦、小さなすれ違い…】「動物かわいい」「でも…」命の重さ【第68話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、テレビを観ていたときに起こった夫婦、小さなすれ違いです。
動物保護活動の番組を観ていたご夫婦。二人とも動物が好きなのか「かわいい〜」「ほんとだかわいい」なんてほのぼのとした雰囲気。
妻「譲渡会行ってみようよ！」
夫も関心をもっているのであれば、新しい家族を迎えてもいいかも…なんて妻は思ったのでしょうか。しかし夫はなんだか乗り気でない様子。
妻「もしかして（動物が）苦手？」
夫「いやそうじゃないけど…でも…命じゃん」
妻「え？？ どゆこと？」
夫さんは決して動物も、動物を飼うことも苦手なわけではないのでしょう。しかし、命を預かる責任に迷いをもってしまったのかもしれません。妻も簡単に提案したわけではないのでしょうが、このすれ違いはぜひ話し合って意見を合致させてほしいものですね。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、テレビを観ていたときに起こった夫婦、小さなすれ違いです。
動物保護活動の番組を観ていたご夫婦。二人とも動物が好きなのか「かわいい〜」「ほんとだかわいい」なんてほのぼのとした雰囲気。
夫も関心をもっているのであれば、新しい家族を迎えてもいいかも…なんて妻は思ったのでしょうか。しかし夫はなんだか乗り気でない様子。
妻「もしかして（動物が）苦手？」
夫「いやそうじゃないけど…でも…命じゃん」
妻「え？？ どゆこと？」
夫さんは決して動物も、動物を飼うことも苦手なわけではないのでしょう。しかし、命を預かる責任に迷いをもってしまったのかもしれません。妻も簡単に提案したわけではないのでしょうが、このすれ違いはぜひ話し合って意見を合致させてほしいものですね。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部