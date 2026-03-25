鈴木奈々「ギャル時代に戻ったよー！」 平成ギャルメイク姿が大好評「今でも変わらず可愛いの反則」「若くなってない？」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ギャル時代に戻ったよー！」とつづり、平成ギャル風メイクをした懐かしのスタイルに反響が集まっている。
【写真】「今でも変わらず可愛いの反則」平成ギャルメイク姿の鈴木奈々
投稿では、金髪ロングヘアに濃いアイメイク、つけまつげなど、平成ギャルを再現した姿を公開。キャップやカジュアルなコーディネートを合わせた全身ショットに加え、鏡越しの自撮りやアップショットなども披露し、当時の雰囲気を見事に再現していた。
さらに別の投稿では、友人でタレントの小森純（40）との2ショットや動画も公開。「小森純ちゃんとギャルに大変身しました！超久しぶりにギャルメイクしたよー！」とコメントし、グリーンバックの前でポーズを決めたり、リップを塗る様子など、楽しげな撮影風景も披露しており、終始仲の良さがうかがえる内容となっている。
また「髪の毛はプリシラのウィッグを付けてます！」と明かし、ウィッグを使ったアレンジであることも紹介。手軽にギャルスタイルを再現できる点にも注目が集まっていた。
平成ギャルブームを思い起こさせる投稿に、ファンからは「あの頃を知ってる民からしたら興奮です」「今でも変わらず可愛いの反則」「ギャルメイク似合いますよ」「若くなってない？」「めっちゃ可愛い」「Popteen OG好き」などの声が寄せられている。
【写真】「今でも変わらず可愛いの反則」平成ギャルメイク姿の鈴木奈々
投稿では、金髪ロングヘアに濃いアイメイク、つけまつげなど、平成ギャルを再現した姿を公開。キャップやカジュアルなコーディネートを合わせた全身ショットに加え、鏡越しの自撮りやアップショットなども披露し、当時の雰囲気を見事に再現していた。
また「髪の毛はプリシラのウィッグを付けてます！」と明かし、ウィッグを使ったアレンジであることも紹介。手軽にギャルスタイルを再現できる点にも注目が集まっていた。
平成ギャルブームを思い起こさせる投稿に、ファンからは「あの頃を知ってる民からしたら興奮です」「今でも変わらず可愛いの反則」「ギャルメイク似合いますよ」「若くなってない？」「めっちゃ可愛い」「Popteen OG好き」などの声が寄せられている。