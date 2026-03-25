◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

フィギュアスケートの坂本花織選手が現役引退の舞台に決めた世界選手権に挑みます。

2024年の世界選手権でショートプログラム(SP)4位から、フリースケーティング(FS)ではダブルアクセル、3回転ルッツと順調にジャンプを決めて、全てのジャンプで着氷に成功。149.67点を記録し、計222.96点で逆転優勝。大会3連覇を飾りました。

同種目3連覇は56年ぶり史上8人目の快挙で、通算3度の優勝は浅田真央氏に並び日本史上最多となります。

2025年はSPで5位で出遅れも、FSでは冒頭のダブルアクセルを決めると、その後もミスなくジャンプを成功。終盤の3回転ループも決め、演技後は両手でガッツポーズ。跳びはねて喜びを爆発させました。

しかし、ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したアメリカのアリサ・リウ選手に及ばず銀メダルに終わりました。今大会ではアリサ・リウ選手は欠場となります。

坂本選手の最後の舞台で有終の美を飾れるか、SPは日本時間25日午後7時30分から行われ、坂本選手は最後から2番目の32番滑走となります。