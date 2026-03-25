歌手で女優のはいだしょうこ（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。

「2026年3月25日（水）」と書き出したはいだ。「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづって47歳の誕生日を迎えたと明かした。

「『母と私』そして、家族写真」として母との2ショットを披露。「いつも応援してくださる方々、そばで支えてくださる方、家族や友人、先輩後輩の皆さん、お世話になっている皆さん、ありがとうございます。今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたいと思います」と伝えた。

「いつもあたたかいお言葉や、お気持ちを本当にありがとうございます」と感謝し「人生は一度きり。色々な事があるけれど、自分の人生、自分の道。悔いなく生きたい。最期に、「『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように」とコメント。「まだまだ歌いますいっぱい笑いますいっぱい描きますこれからの『はいだしょうこ』も、どうぞよろしくお願いいたします」とした。

ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「お母様と瓜二つでびっくり」「お母さんにそっくりだね」「素敵な一年をお過ごしください」お母様と瓜二つですね〜お綺麗です」 などのコメントが寄せられた。