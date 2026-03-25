PORTER×ハローキティが90周年で実現。バッグからぬいぐるみまで全12型
吉田カバン「PORTER」は、創業90周年を記念したプロジェクトの一環として、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションコレクションを発売する。オンラインストアでは抽選販売、店頭では3月28日から順次販売される。
○90周年が生んだ異色コラボ PORTER流に再解釈されたハローキティ
ハローキティは、1974年の誕生以来、老若男女を問わず多くの人々に愛されてきた日本生まれの国民的キャラクター。一昨年に誕生から50周年を迎え、いまや多くの国と地域で展開されるグローバルアイコンとなっている。
本コラボレーションは、綿ボンディング生地にプリントしている「ポーター」に扮したオリジナルザインのハローキティと、ふっくらと立体的に再現したトレードマークの赤いリボンのディテールが魅力だ。
PORTER×ハローキティの全ラインナップと過去の90周年記念アイテムを一覧で見る
バッグとウォレットの表地はブラックとレッドの2色展開。ハローキティとハート柄を組み合わせプリントした美しい光沢のあるナイロン生地を採用した。ボンディング加工を施し、ふっくらとした手触りが特徴となっている。
裏地にはハローキティの白や赤いリボン、青いオーバーオールからインスピレーションを得た3色のカラーを取り入れた。
他にも、ハローキティのぬいぐるみ、Tシャツ、キーチャームなど、PORTERオリジナルのデザインをあしらったアイテムが揃っている。
全ラインナップは以下の通り。
RUCKSACK ￥115,500
SACKPACK ￥99,000
2WAY DUFFLE BAG ￥88,000
PARTY BAG ￥77,000
MULTI POUCH ￥36,300
2WAY LONG WALLET ￥60,500
SOFT TOY ￥14,300
STICKER ￥2,750
KEY CHARM 2種 各￥3,300
TEE 2種（S〜XL）各￥7,700
バッグ・ウォレット・ぬいぐるみには、90周年限定の特別巾着が付属する。
○オンラインは抽選販売、店頭販売も
販売方法については、まずオンラインストアで抽選販売が実施される。
○オンライン抽選
応募期間：3月24日19時〜3月26日15時
当選発表：3月27日
ステッカーの販売はなし
○店頭販売
発売日：3月28日
下記販売店舗のみで取り扱う。
PORTER flagship store
PORTER（銀座、新宿、神戸）
PORTER EXCHANGE（渋谷、大阪）
PORTER STAND
KURA CHIKA by PORTER（渋谷、横浜、福岡）
POTR（池袋、名古屋、札幌）
KURA CHIKA by PORTER HONG KONG
PORTER KOREA（アックジョン、イテウォン、プサン）
PORTER BANGKOK
吉田カバンオフィシャルオンラインストア
DOVER STREET MARKET GINZA E-SHOP
三越伊勢丹オンラインストア
海外店舗ではTシャツやキーチャームなどの取り扱いがない場合もある。また、完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。
○90周年が生んだ異色コラボ PORTER流に再解釈されたハローキティ
ハローキティは、1974年の誕生以来、老若男女を問わず多くの人々に愛されてきた日本生まれの国民的キャラクター。一昨年に誕生から50周年を迎え、いまや多くの国と地域で展開されるグローバルアイコンとなっている。
PORTER×ハローキティの全ラインナップと過去の90周年記念アイテムを一覧で見る
バッグとウォレットの表地はブラックとレッドの2色展開。ハローキティとハート柄を組み合わせプリントした美しい光沢のあるナイロン生地を採用した。ボンディング加工を施し、ふっくらとした手触りが特徴となっている。
裏地にはハローキティの白や赤いリボン、青いオーバーオールからインスピレーションを得た3色のカラーを取り入れた。
他にも、ハローキティのぬいぐるみ、Tシャツ、キーチャームなど、PORTERオリジナルのデザインをあしらったアイテムが揃っている。
全ラインナップは以下の通り。
RUCKSACK ￥115,500
SACKPACK ￥99,000
2WAY DUFFLE BAG ￥88,000
PARTY BAG ￥77,000
MULTI POUCH ￥36,300
2WAY LONG WALLET ￥60,500
SOFT TOY ￥14,300
STICKER ￥2,750
KEY CHARM 2種 各￥3,300
TEE 2種（S〜XL）各￥7,700
バッグ・ウォレット・ぬいぐるみには、90周年限定の特別巾着が付属する。
○オンラインは抽選販売、店頭販売も
販売方法については、まずオンラインストアで抽選販売が実施される。
○オンライン抽選
応募期間：3月24日19時〜3月26日15時
当選発表：3月27日
ステッカーの販売はなし
○店頭販売
発売日：3月28日
下記販売店舗のみで取り扱う。
PORTER flagship store
PORTER（銀座、新宿、神戸）
PORTER EXCHANGE（渋谷、大阪）
PORTER STAND
KURA CHIKA by PORTER（渋谷、横浜、福岡）
POTR（池袋、名古屋、札幌）
KURA CHIKA by PORTER HONG KONG
PORTER KOREA（アックジョン、イテウォン、プサン）
PORTER BANGKOK
吉田カバンオフィシャルオンラインストア
DOVER STREET MARKET GINZA E-SHOP
三越伊勢丹オンラインストア
海外店舗ではTシャツやキーチャームなどの取り扱いがない場合もある。また、完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。