２月英ＣＰＩは前年比＋３．０％と前回並み、ポンド相場反応薄＝ロンドン為替



２月の英CPIは前年比+3.0％と前回並みの伸びにとどまった。コアCPIは前年比+3.2％と前回の+3.1％から小幅に上昇。サービス部門のCPIは+4.3％と前回の+4.4％から落ち着いたが、市場予想+4.2％は上回った。今回の数字は３月に入ってからの中東紛争の影響は反映されていない。この段階でコアやサービス部門が引き続き高水準だったことを踏まえると、次回は数字が跳ね上がることが想定されよう。ただ、ポンド相場には目立った反応はみられていない。



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