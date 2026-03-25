「独身税」が若者の心を動かさない理由　Ｚ世代２０００人調査に見る制度と感情のズレ

春の制度改正を前に、ＳＮＳで飛び交う「独身税」という言葉。その響きの強さとは裏腹に、当事者である若者の受け止めは、必ずしも単純ではないようだ。２０２６年４月に始まる「子ども・子育て支援金制度」をめぐり、Ｚ世代の意識を探った調査からは、制度の狙いと個人の感情の間に横たわる距離が浮かび上がる。

Ｚ世代向けの企画・エモマーケティングを行う「僕と私と株式会社」が、２２〜３０歳のＺ世代２０００名を対象に「独身税」に関する意識した調査を実施した。まず認知度を見ると、「内容を詳しく知っている」「ある程度知っている」と答えたのは、子どもがいる人で４３．１％、いない人で３５．９％。話題性に比べると浸透は限定的で、いずれも半数に届かなかった。

賛否の分かれ方はより明確だ。子どもがいる人の賛成は４５．３％だったのに対し、子どもがいない人では１７．０％にとどまり、８割以上が反対と回答した。特に子どもがいない層では７５．６％が制度を「差別的・不当」と感じており、「独身者へのペナルティ」と捉える人も７４．２％に達する。制度の負担構造が、そのまま心理的な抵抗感に直結している構図だ。

一方で、単純な否定一色でもない。社会保障の維持という観点では、子どもがいる人の５６．５％、いない人でも約４割が「やむを得ない」と回答している。理念としての理解と、個人への影響に対する違和感が同時に存在している点は興味深い。

しかし、制度の目的である少子化対策としての効果には懐疑的な見方が強い。「有効」と感じる割合は子どもがいる人で４５．２％、いない人では２６．４％にとどまり、いずれも過半数を下回った。さらに、結婚や出産への影響については「検討する」が３％前後に対し、「意欲がなくなる」は約２０％。行動変容を促すどころか、逆方向に作用する可能性すら示唆される。

制度は社会全体を支えるために設計されるが、その受け止め方は個人の価値観や生活実感に強く依存する。今回の結果は、「負担の意味」が共有されない限り、どれほど合理的な仕組みでも支持を得にくい現実を映している。数字の裏にある感情の層をどうすくい上げるか。少子化対策の次の論点は、そこにあるのかもしれない。