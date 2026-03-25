日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の定時社員総会と臨時理事会が２５日、都内で行われ、新役員が承認された。

２４年に就任した諸星裕会長が再任。倉本昌弘副会長が続投し、新たにジャパンゴルフツアー選手会会長の阿久津未来也（フリー）が副会長に就任した。理事には、石川遼（カシオ）、堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）、谷原秀人（国際スポーツ振興協会）らが名を連ねた。任期は２年。

◆日本ゴルフツアー機構・役員一覧

▼会長

・諸星裕（ミネソタ州立大学特別功労教授）

▼副会長

・阿久津未来也（ジャパンゴルフツアー選手会会長）

・井上尚彦（日本高等学校・中学校ゴルフ連盟理事長）

・倉本昌弘（前日本プロゴルフ協会会長）

・武田京市（日本ゴルフトーナメント振興協会専務理事）

▼常務理事

・根本修一（元日本プロゴルフ協会）

▼理事

・安中新祐（日本ゴルフ協会）

・石川遼（ジャパンゴルフツアー選手会副会長）

・井上幸彦（元警視総監）

・川合敏久（ＣＢＣテレビ中日クラウンズ・シニアアドバイザー）

・國府宏匡（信和ゴルフメンテナンス代表取締役社長）

・田蔵奈緒（東洋学園大学教授）

・田中泰二郎（日本プロゴルフ協会理事）

・谷原秀人（ジャパンゴルフツアー選手会副会長）

・大保一（九州朝日放送株式会社東京支社長）

・林祐樹（森ビルゴルフリゾート株式会社常務取締役）

・堀川未来夢（ジャパンゴルフツアー選手会副会長）

▼監事

・平沼伸平（荒井公認会計事務所）

・松坂章良（税理士法人ＳＡＮＯ）

▼相談役

・中嶋常幸

・丸山茂樹

▼顧問

・小泉直