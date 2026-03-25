諸星裕ＪＧＴＯ会長が続投 阿久津未来也が副会長就任 石川遼、谷原秀人ら理事 男子ゴルフ
日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の定時社員総会と臨時理事会が２５日、都内で行われ、新役員が承認された。
２４年に就任した諸星裕会長が再任。倉本昌弘副会長が続投し、新たにジャパンゴルフツアー選手会会長の阿久津未来也（フリー）が副会長に就任した。理事には、石川遼（カシオ）、堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）、谷原秀人（国際スポーツ振興協会）らが名を連ねた。任期は２年。
◆日本ゴルフツアー機構・役員一覧
▼会長
・諸星裕（ミネソタ州立大学特別功労教授）
▼副会長
・阿久津未来也（ジャパンゴルフツアー選手会会長）
・井上尚彦（日本高等学校・中学校ゴルフ連盟理事長）
・倉本昌弘（前日本プロゴルフ協会会長）
・武田京市（日本ゴルフトーナメント振興協会専務理事）
▼常務理事
・根本修一（元日本プロゴルフ協会）
▼理事
・安中新祐（日本ゴルフ協会）
・石川遼（ジャパンゴルフツアー選手会副会長）
・井上幸彦（元警視総監）
・川合敏久（ＣＢＣテレビ中日クラウンズ・シニアアドバイザー）
・國府宏匡（信和ゴルフメンテナンス代表取締役社長）
・田蔵奈緒（東洋学園大学教授）
・田中泰二郎（日本プロゴルフ協会理事）
・谷原秀人（ジャパンゴルフツアー選手会副会長）
・大保一（九州朝日放送株式会社東京支社長）
・林祐樹（森ビルゴルフリゾート株式会社常務取締役）
・堀川未来夢（ジャパンゴルフツアー選手会副会長）
▼監事
・平沼伸平（荒井公認会計事務所）
・松坂章良（税理士法人ＳＡＮＯ）
▼相談役
・中嶋常幸
・丸山茂樹
▼顧問
・小泉直