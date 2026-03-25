「条件は良くなったはずなのに」　介護転職者が直面する見えないミスマッチの正体

より良い条件を求めて選んだはずの転職先で、「思っていたのと違う」と感じる―。介護業界ではそんな声が少なくない。人手不足が続くなかで転職のハードルは下がる一方、入職後に生じる期待と現実のギャップが、定着を難しくしている実態が浮かび上がってきた。

株式会社ピーアール・デイリーが、介護職への転職経験者１，００８人（２０〜６０代）を対象に行った調査によると、転職理由の１位は「給与・待遇改善」で３６．８％。続いて「職場・労働環境の改善」（３０．１％）、「休暇・シフトの改善」（２１．２％）と、“働きやすさ”を求める動機が並んだ。実際、転職者の約半数は介護職から介護職へ移っているが、４４．３％は異業種からの参入で、業界が一定の受け皿として機能している側面もうかがえる。

転職活動は現職と並行して進めるケースが主流だ。「就業中」に活動を始めた人は６７．１％にのぼり、収入を維持しながら次を探す現実的な判断が透ける。一方で、応募先選びで重視されたのは「通勤のしやすさ」（５３．２％）が最多で、「給与」（４７．８％）や「休日・休暇制度」（４０．５％）が続いた。日々の負担を減らし、生活と両立できるかどうかが重視されている。

ただし、事前に知りたかった情報として最も多かったのは「昇給や賞与の実際の金額」（３４．４％）だった。求人票に記載される条件と、実際の運用との間に差がある可能性を、多くの転職者が意識している。加えて「夜勤の頻度や休日希望の通りやすさ」（２４．８％）、「人員体制」（１４．５％）など、現場のリアルに関わる項目も上位に並び、表面的な条件だけでは判断しきれない難しさがある。

その難しさは、転職活動中の悩みにも表れる。「自分に合う職場の見極め」が３２．１％で最多となり、「情報収集」（１８．０％）、「自己分析」（９．８％）と続いた。選択肢は多くても、実態が見えにくいことで判断が難しくなる構図だ。

入職後の評価は一様ではない。満足した点では「労働条件・待遇」（２６．３％）、「職場環境・人間関係」（２４．６％）、「業務内容・やりがい」（１８．３％）が上位に挙がり、改善を実感するケースも一定数ある。一方で、ギャップを感じた点でも「労働条件・待遇」（３７．７％）がトップとなり、「業務内容・やりがい」（３１．２％）、「人間関係」（２９．１％）が続く。期待と現実のズレは、同じ項目で生じていることが特徴的だ。

長く働くうえで重視されるのは「昇給や賞与の実額」（３３．４％）、「シフトの組み方」（２４．７％）、「人員体制」（１７．５％）。いずれも日常の負担や将来の見通しに直結する要素であり、制度の中身が問われている。転職経験者からの助言でも、「人間関係の確認」「職場の雰囲気の把握」「見学の重要性」など、現場を自分の目で確かめることが繰り返し挙げられた。

条件は数字で示されるが、働きやすさは現場にしかない。介護職の転職において問われているのは、求人情報の量ではなく質、そして見えない部分をどう可視化するかだ。ミスマッチを減らすための鍵は、制度の整備だけでなく、「実態をどう伝えるか」という情報のあり方にあるのかもしれない。