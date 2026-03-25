定年前後で揺らぐ働く意味　シニアのモチベーションに潜む「見えない段差」

定年が近づくほど、仕事への意欲は高まる―。そんなイメージは現実と少し違うのかもしれない。調査から浮かび上がったのは、むしろ「定年まであと２年」を境にモチベーションが落ち込むという、見過ごされがちな谷の存在だ。日本では６５歳以上が３６２４万人、総人口の２９．３％を占め、職場でも５５歳以上が約３人に１人に達する。シニアの働き方は、もはや例外ではなく前提となっている。

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザインのワーク・モチベーション研究所は、５５歳以上の就業者とその上司を対象に調査を実施。シニアを「６０歳以上」とする従来の枠を広げ、役職定年や処遇変更が始まる５５歳以上に着目した点が特徴だ。その結果、「定年まであと２年以下」の層は、他の年代に比べモチベーションが高い人の割合が低い一方、再雇用後２年以内では４２．３％が「高い」と回答し、定年を境に意欲が持ち直す傾向が見られた。

要因の一つとして浮かぶのが報酬だ。再雇用後、給与の減額幅が大きいほどモチベーションは低下し、減額が１〜２割にとどまる層では、半数以上が高い意欲を維持していた。処遇の変化が心理に直結している構図は分かりやすい。一方で、単純な金銭面だけでは説明できない側面もある。「自分の居場所がある」と感じる人の５７．１％が高いモチベーションを示し、「ない」と答えた層の８．５％を大きく上回った。人間関係の良好さでも同様の傾向が確認されている。

上司との関係も無視できない。「相談しやすい」と感じているシニアの５５．０％が高い意欲を維持しており、知識や経験を活かせている実感や、周囲からの感謝もモチベーションと強く結びついていた。実際、自由記述では「感謝されたとき」が最多で、やりがいの源泉が必ずしも報酬だけではないことを示している。

興味深いのは、本人と上司の認識のズレだ。シニアの５３．４％が「メンバーの一員として業務を遂行する」役割を自認する一方、上司側が期待する「次世代への知識継承」は１８．１％にとどまる。企業が期待する役割と本人の意識の間にギャップがあり、それが意欲低下の一因となっている可能性もある。

また、モチベーションの低い層では「特になし」と答える割合が４５．８％と突出し、働く意味を見いだせていない実態も明らかになった。単純作業や評価への不満、人間関係の摩擦などが重なり、意欲を削いでいく。一方で、モチベーションの高い層は自己研鑽や健康状態、人間関係の良好さでも優位にあり、生活全体に波及している。

定年はゴールではなく通過点と言われて久しいが、その前後に潜む「段差」はまだ滑らかに整備されていない。組織にとっても個人にとっても、シニアの活躍は避けて通れないテーマだ。意欲を左右するのが単なる制度ではなく、役割や関係性の設計にあるとすれば、問われているのはむしろ職場そのものの在り方なのかもしれない。