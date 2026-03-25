『東野・岡村の旅猿』新シーズン放送決定 おぎやはぎ小木との福井旅で“番組史上最も過酷”な状況に
東野幸治と岡村隆史による日本テレビ系バラエティー『東野・岡村の旅猿』の新シーズン『東野・岡村の旅猿28』（毎週月曜 深1：29※関東ローカル、全24回）が、4月13日から放送される。
【写真】『旅猿』復活！シーズン27の初回ゲストは蛍原徹
今回、福井県をPRしてほしいというオファーが舞い込み、番組恒例の「何も決めない旅、福井県編」がスタート。しかし、旅は思いがけない展開を迎える。
ゲストは初登場のおぎやはぎ・小木博明。オープニングでは、小木の父が福井出身であることが発覚。そこで、急きょお墓参りに行く。
道中、小木家のまさかの事実も明らかに。そこには普段の小木が見せない意外な一面もあった。そして、小木家のルーツを辿った後、一行に試練が立ちはだかる。宿も食事場所も見つからない。何も決めない旅史上最も過酷な状況になるが、果たして無事旅を終えることはできるのか。
【写真】『旅猿』復活！シーズン27の初回ゲストは蛍原徹
今回、福井県をPRしてほしいというオファーが舞い込み、番組恒例の「何も決めない旅、福井県編」がスタート。しかし、旅は思いがけない展開を迎える。
ゲストは初登場のおぎやはぎ・小木博明。オープニングでは、小木の父が福井出身であることが発覚。そこで、急きょお墓参りに行く。
道中、小木家のまさかの事実も明らかに。そこには普段の小木が見せない意外な一面もあった。そして、小木家のルーツを辿った後、一行に試練が立ちはだかる。宿も食事場所も見つからない。何も決めない旅史上最も過酷な状況になるが、果たして無事旅を終えることはできるのか。