ついに明日日本時間3月26日、メジャーリーグが開幕を迎えます。今年も多くの日本人投手がメジャーでの登板を控えています。

ドジャースの山本由伸投手は2年連続の開幕投手に抜擢。シーズン前最後のマウンドでは5回無失点で抑える万全の仕上がりです。山本投手は日本時間3月27日のダイヤモンドバックス戦に先発登板します。

同じくドジャースの大谷翔平投手は日本時間4月1日のガーディアンズ戦で先発予定。佐々木朗希投手も日本時間3月31日のガーディアンズ戦での先発登板が明言されており、日本勢3投手すべてが先発ローテ入りすることが決定しています。

今季からアストロズに加入した今井達也投手は日本時間3月30日のエンゼルス戦での先発が決定。本拠地のメジャーデビューとなります。オープン戦では3試合に先発し短いイニングを経験。3戦目となる日本時間3月12日のマーリンズ戦では3イニングを投げ無安打無失点、4奪三振。最速98.5マイル(約159キロ)を記録し、初勝利を手にしています。

メジャー3年目の今永昇太投手は開幕投手以外のローテーションを明かさないカブスの方針から、未だ明らかとなっていません。

▽日本人投手の今季初登板 ※日本時間3月27日 ドジャース開幕戦 山本由伸 vs ダイヤモンドバックス3月28日 エンゼルス 菊池雄星 vs アストロズ3月30日 アストロズ 今井達也 vs エンゼルス3月31日 ドジャース 佐々木朗希 vs ガーディアンズ3月31日 ロッキーズ 菅野智之 vs ブルージェイズ4月1日 ドジャース 大谷翔平 vs ガーディアンズ4月1日 メッツ 千賀滉大 vs カージナルス未定 カブス 今永昇太